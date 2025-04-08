英媒批曼市打吡悶如友賽 艾摩廉稱兩軍非為冠軍而戰 大戰味減難免

作客的曼城此戰缺少養傷的鋒線主力艾寧夏蘭特，改由菲爾科頓串演前鋒，與馬莫殊聯手攻堅。日前宣布季後離隊的隊長中場奇雲迪布尼，則在最後一次曼市打吡擔正。然而「藍月」防線開賽首分鐘就出現險象，中堅魯賓戴亞斯在禁區邊絆跌敵軍翼鋒阿歷真度加拿祖領黃，球證原直指12碼點，經視像裁判（VAR）覆核後糾正判罰球，逃過極刑。

雙方上半場進攻火力疲弱，僅各一次中龍射門；下半場埋門漸見起色，卻輪到兩軍門將發威。「紅魔」門將奧拿拿面對馬莫殊兩度挑戰，先後飛身撲走該埃及國腳的罰球直射，以及雙槌擋出對方的球不着地勁射。藍月門將艾達臣摩拉斯則在77分鐘力救敵軍後備射手約舒亞舒克斯近門撞射。兩軍最終賽和0：0，曼聯賽後續排第13位；曼城則未能把握車路士今輪失分升上前四，若紐卡素今晨作客李斯特城全取3分，將被「喜鵲」趕過跌至第6位。

迪布尼獲般費致敬 讚對手令英超變更好

第196場曼市打吡悶和收場，擔任天空體育球評的兩名紅魔名宿堅尼及加利尼維利，同斥兩軍場上缺乏張力，讓宿敵對決感覺似友賽。今季帶領士砵亭和曼聯對陣曼城3戰不敗的艾摩廉承認，兩隊今季不在爭標行列讓大戰味丟淡，「我們正遭遇歷來最差球季，對方過去贏盡所有，今季卻舉步維艱，因此我們都沒為球迷呈現最精彩的比賽。彼此非為『大事』而戰，交鋒性質自然不同」。

迪布尼即將告別效力10年的藍月，此戰賽後獲紅魔隊長般奴費南迪斯擁抱致敬。「般費」賽後盛讚對方讓英超變得更好，「跟他較量是榮幸，他不只會留在曼城的史冊，更會刻在英超歷史之中」。曼城領隊哥迪奧拿則表示接受和局，並提及科頓此戰被換走遭主隊球迷叫口號詆毀其母親，直斥行為「無品」。

修咸頓降班再易帥祖歷下台

此外，周日提前篤定降班的榜末球隊修咸頓，昨落實與領隊祖歷分道揚鑣。來自克羅地亞的祖歷去年12月底接掌「聖人」，任內僅在聯賽和英格蘭足總盃各得一勝。