體壇快訊：鄧謝配重組首擊迎亞賽

希堅斯反勝沙比贏巡賽

在英國曼徹斯特舉行的WST桌球巡迴錦標賽昨上演決賽。綽號「巫師」的希堅斯在早段領先局數5：1下，一度被沙比連追7局倒輸5：8，但最終克服劣勢連贏5局，以10：8反勝封王。這名蘇格蘭球手第33次贏得排名賽錦標，賽後形容此戰乃33年職業生涯最大勝仗。

國家隊跳水世盃奪7金

一連4日的跳水世界盃瓜達拉哈拉站昨在墨西哥煞科，國家跳水「夢之隊」在今季首站終以7金4銀1銅共12面獎牌收官，其中巴黎奧運冠軍的陳芋汐及全紅嬋在女子個人10米台包辦金、銀牌。而東道主的墨西哥隊則在男子個人10米高台及雙人3米板收穫兩冠。

彭古拉查賽挫軒蓮奪魁

美國查爾斯頓網球公開賽昨上演東道主球手「內訌」決賽，結果早前在邁阿密公開賽獲得亞軍的頭號種子彭古拉，以6：3、7：5擊敗前澳洲網球公開賽冠軍軒蓮摘冠。另一方面，男單世界排名第3的西班牙籍球手卡路士艾卡拉斯承認，一哥意大利籍的史拿目前停賽，已為21歲的他重當世界首席球手帶來壓力。