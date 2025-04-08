拜仁鬥國米前傳噩耗 穆斯亞拿恐收咧梅拿勢頂上

歐聯8強首回合另一仗由分別領前德甲和意甲的拜仁慕尼黑及國際米蘭在安聯球場交鋒，主隊此役至少有7名主將缺陣，當中中場穆斯亞拿證實腿筋撕裂或已提早收咧，致使日前宣布季尾離隊的35歲老將湯馬士梅拿，有望至季尾之前再獲重用。

拜仁慕尼黑在上場德甲作客奧格斯堡慘勝3：1，理由是今季各賽事入15球和交出4次助攻的穆斯亞拿左腿筋重創，需養傷6至8周；換言之，若拜仁無緣晉身5月尾在主場舉行的歐聯決賽，該名22歲德國國腳便可能已提早收咧。

國米缺4將往績欠佳

據報拜仁主帥高柏尼今季餘下時間，將被迫起用今季在聯賽和歐聯共只曾擔正11次的湯馬士梅拿，惟其帶來的積極作用恐與穆斯亞拿有一段距離，加上門將紐亞、後衛艾方素戴維斯及翼鋒京士利高文等7名主力因傷避戰，確成明晨對陣國際米蘭先拔頭籌的絆腳石，而喜訊是上仗足踝受傷的箭頭哈利卡尼已無大礙，應可與善於側擊的利萊辛尼及米高奧利斯合作攻堅。

國際米蘭的「十字軍」情况不如拜仁般嚴重，但亦有翼衛杜費斯及中場施連斯基等4將缺陣，防中阿沙拿尼也停賽，而且前季分組賽兩度交手均輸0：2，欲相隔14年後再次從德國凱旋誠非易事。