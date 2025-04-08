阿仙奴8強首戰迎皇馬 奧迪加特再倒戈 曾三度對陣仍覺特別 比寧咸促勿重蹈西甲新敗覆轍

【明報專訊】歐聯8強首回合明晨揭開戰幔，分別在英超和西甲同排次席的阿仙奴及皇家馬德里將在酋長球場惡鬥，焦點勢落在主隊球星馬田奧迪加特身上，已曾三度倒戈的他賽前仍稱感覺特別，而將與他在中場短兵相接的敵軍主將祖迪比寧咸，則仍為「銀河艦隊」日前聯賽主場吞敗耿耿於懷，指此役絕不能重蹈覆轍。
阿仙奴vs.皇家馬德里 now643台 明晨03：00直播
奧迪加特的職業賽生涯如「過山車」，10餘歲便被稱讚是挪威足壇「神童」，16歲加盟皇家馬德里B隊，不久更代表一隊出賽，但其後先後被外借至荷甲的海倫芬、維迪斯、西甲的皇家蘇斯達及英超的阿仙奴，2021年終被後者收購，結束「人球」生涯，更憑實力成為「兵工廠」隊長。
奧迪加特盼與雲尼斯奧斯再合作
已26歲的奧迪加特於2019／20年球季效力皇蘇期間，曾在西甲和西班牙盃三度倒戈皇馬取得1勝2負和攻入1球，故此明晨已是其第4次與「銀河艦隊」交鋒。他說：「那份感覺仍然特別。事實是不論面對哪支球隊，阿仙奴首先須在主場做好自己，之後再拭目以待。」他又回應最希望跟哪個皇馬球員做隊友道：「巴西隊翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，他也是我的前隊友。我認為他是當今世上最佳球員。」
然而，雲尼斯奧斯過去兩個月在皇馬的表現欠佳，各賽事上陣16次只斬獲3球，而日前西甲雖建功，但因操刀12碼「宴客」而成為球隊主場以1：2不敵華倫西亞的其中一個罪人，並連累球隊連續6仗不敗告終，隊友祖迪比寧咸總結道：「我們上仗的表現遠遠不夠好，下場必須改變！」這名英格蘭隊中場今季歐聯斬獲3球亦有3次助攻，其中1個入球來自8強首回合作客反勝曼城3：2的絕殺，為皇馬奠定晉級8強的基礎。
沙卡勢復正選 阿迪達寄厚望
皇馬明晨料有門將泰拔高圖爾斯復出，卻因後防兵源不足，令中場卡馬雲加勢需墮後串演左閘。至於阿仙奴後防也天殘地缺，但領隊阿迪達對復出不久、此役勢復任正選的翼鋒布卡約沙卡寄予厚望，「他過去兩場英超已共上陣79分鐘，應可藉此重拾狀態」。