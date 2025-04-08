阿仙奴8強首戰迎皇馬 奧迪加特再倒戈 曾三度對陣仍覺特別 比寧咸促勿重蹈西甲新敗覆轍

阿仙奴vs.皇家馬德里 now643台 明晨03：00直播

奧迪加特的職業賽生涯如「過山車」，10餘歲便被稱讚是挪威足壇「神童」，16歲加盟皇家馬德里B隊，不久更代表一隊出賽，但其後先後被外借至荷甲的海倫芬、維迪斯、西甲的皇家蘇斯達及英超的阿仙奴，2021年終被後者收購，結束「人球」生涯，更憑實力成為「兵工廠」隊長。

奧迪加特盼與雲尼斯奧斯再合作

已26歲的奧迪加特於2019／20年球季效力皇蘇期間，曾在西甲和西班牙盃三度倒戈皇馬取得1勝2負和攻入1球，故此明晨已是其第4次與「銀河艦隊」交鋒。他說：「那份感覺仍然特別。事實是不論面對哪支球隊，阿仙奴首先須在主場做好自己，之後再拭目以待。」他又回應最希望跟哪個皇馬球員做隊友道：「巴西隊翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞，他也是我的前隊友。我認為他是當今世上最佳球員。」

然而，雲尼斯奧斯過去兩個月在皇馬的表現欠佳，各賽事上陣16次只斬獲3球，而日前西甲雖建功，但因操刀12碼「宴客」而成為球隊主場以1：2不敵華倫西亞的其中一個罪人，並連累球隊連續6仗不敗告終，隊友祖迪比寧咸總結道：「我們上仗的表現遠遠不夠好，下場必須改變！」這名英格蘭隊中場今季歐聯斬獲3球亦有3次助攻，其中1個入球來自8強首回合作客反勝曼城3：2的絕殺，為皇馬奠定晉級8強的基礎。

沙卡勢復正選 阿迪達寄厚望

皇馬明晨料有門將泰拔高圖爾斯復出，卻因後防兵源不足，令中場卡馬雲加勢需墮後串演左閘。至於阿仙奴後防也天殘地缺，但領隊阿迪達對復出不久、此役勢復任正選的翼鋒布卡約沙卡寄予厚望，「他過去兩場英超已共上陣79分鐘，應可藉此重拾狀態」。