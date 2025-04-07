港隊三鐵半奧賽掛銅 4將滿意實現目標 放眼追趕中日

國家隊奪金 港二隊第7完成

港隊昨派出4男4女分成兩支隊伍角逐，其中一隊包括昨在男子組個人賽獲得第9名的伍泰龍、Robin Elg，以及女子組個人賽分別得第9及13名的韋祺和韋禔。韋祺雖在「打頭陣」已被中國一隊大幅領前，但香港一隊仍藉巴黎奧運代表伍泰龍在最後一棒做出21分45秒，終以總時間1小時32分16秒衝線，日本一隊快兩秒獲亞軍；坐擁女子組個人賽冠、亞軍林鑫瑜及楊一凡、男子組季軍范俊杰及上月初全運會測試賽男子組稱王的張璽瑞的中國一隊則以總時間1小時31分05秒奪金。而香港二隊則有蔡欣妍、奧斯卡（Oscar）、賀詩樂及余承謙，做出總時間1小時34分25秒以第7名完賽，但由於賽事只計算同一國家或地區最快時間的一隊，香港二隊在今次賽事不獲名次。

伍泰龍見證團隊進步 「未來非常有希望」

港隊今次比賽雖距離銀牌只有一步之遙，但4名一隊成員同樣對實現登上頒獎台的目標大感滿意，其中伍泰龍表示這充分證明作為團隊的努力和進步，「我們離日本及國家隊愈來愈近，我們知道每個人已經付出所有一切，我認為這對未來說是非常有希望」。至於來自法國、2020年才加入港隊的Robin Elg，縱因護照問題暫未有出戰11月粵港澳全運會的資格，但他透露正在嘗試盡快完成轉籍過程。對於隊中出現一名新星，港隊三鐵總教練韋安祖亦承認Robin Elg日後取得護照後，將有望入選隊伍。