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體育

體壇快訊：陳肇鈞起孖 大埔反勝九龍城

【明報專訊】大埔昨午港超作客九龍城在半場落後一球下，下半場先有隊長加比爾角球頂入扳平，加上陳肇鈞於74及77分鐘連下兩城，終反勝3：1，賽後19戰44分續居榜首，多賽1場領先次席東方4分。同日尾場標準流浪作客3：1贏港會後，升上第7位，後者續以11分敬陪末席。

林承鋒闖U23世壁正賽

首屆U23壁球世界賽昨起一連5日在巴基斯坦卡拉奇開打，港將林承鋒在男子組首圈先輸一局下以局數3：2反勝伊朗隊球手，隊友區立文則於首圈輕鬆直落3局淘汰南非隊代表，二人晉級後今將與女將陳善鈺、馮靖晞及謝依霖分別出戰16強，力爭晉級。

理大女隊大專賽七連霸

大專籃球賽昨於灣仔修頓場館煞科，香港理工大學在女子組決賽以88：78擊敗香港大學締七連霸。男子組方面，香港大學以73：68挫香港嶺南大學，相隔24年再稱王。賽後港大男將Vodicar Mark及理大女將李佩沛分別獲選為決賽MVP。藥廠險勝海登咸守次席

德甲衛冕之師利華古遜昨征戰下游球隊海登咸，戰至下半場補時1分鐘始由後備中場貝安迪亞入球奠勝贏1：0，聯賽餘6輪下「藥廠」續6分落後榜首拜仁慕尼黑，而將在周四凌晨歐聯8強首回合征戰西甲榜首巴塞隆拿的多蒙特則作客大勝弗賴堡4：1，聯賽兩連勝下與前四仍有5分差距。

摩連奴揑敵帥鼻停3仗

費倫巴治主帥摩連奴日前於土耳其盃8強主場以1：2不敵加拉塔沙雷後，因用手揑敵軍主帥奧簡的鼻子，昨被土耳其足總罰停賽3場，以及罰款7054歐元（約6萬港元）。土足總在聲明表示，有傳獲巴西隊垂青的摩帥將在這3仗被禁止進入更衣室及後備席。

向鵬王藝迪仁川賽稱王封后

WTT乒乓球仁川冠軍賽昨於韓國煞科，世界排名第3的國家隊好手王藝迪在女單決賽以局數4：3險勝隊友陳幸同封后。男單方面，國手向鵬以局數4：0輕取韓國隊的李相秀奪冠。

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