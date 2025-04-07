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體育

PSG法甲四連霸 13度稱王劍指4冠

【明報專訊】巴黎聖日耳門（PSG）昨晨於法甲憑鋒將迪斯亞杜伊一箭定江山，在主場以1：0小勝昂熱，戰畢28輪取23勝5和得74分不敗戰績，領先次席的摩納哥24分，提早6輪篤定四連霸，亦是隊史第13次贏得法甲錦標。

1：0退昂熱 安歷基爭全季不敗

巴黎聖日耳門去夏雖有頭號球星基利安麥巴比離隊，但今季表現未受影響，球隊已奪法國超級盃之餘，昨仗更在法甲半力出擊留力周中的歐聯8強首回合下，仍在主場憑19歲鋒將迪斯亞杜伊於55分鐘一箭定江山，以1球小勝昂熱，賽後28戰得74分兼未嘗敗績，領先次席的摩納哥多達24分，提早6輪篤定四連冠，隊史第13次奪得聯賽錦標，續刷新法甲歷史，亦是今季歐洲五大聯賽首支封王的球隊。

已奪兩冠後，PSG下個任務將是向隊史首個四冠王進發，包括先於本周四及下周三凌晨與英超的阿士東維拉在歐聯8強兩回合爭晉級，以及下月底在法國足總盃決戰蘭斯。PSG隊長馬昆賀斯表示：「我們的目標就是贏下所有錦標。現在感覺很好，這座聯賽冠軍是對我們整季努力的回報，也是對我們穩定性的回報，這是球隊應得的。」而PSG主帥安歷基亦為球隊表現感自豪，「當你能在4月初慶祝聯賽奪標時，便證明球隊今季一直保持在非常高的水平」，他又明言若能達成聯賽全季不敗將是另一成就，「從未有球隊在法甲達成此成就，若能做到，對球隊保持士氣在另外兩條戰線爭冠亦有幫助」。

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