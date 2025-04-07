車路士歐戰在後 輪換多員主力悶和賓福特

「藍戰士」將在周中出戰歐洲協會聯賽8強首回合作客波蘭的歷基亞，主帥馬利斯卡昨在征戰賓福特一役作輪換，前線主將高爾彭馬、柏度尼圖、尼高拉斯積遜及中堅利維高維爾先列後備，由尼干古伙拍查頓辛祖及馬度基攻堅。

雙方上半場攻勢欠銳互交白卷，換邊後車路士先後換入積遜、彭馬及尼圖加強攻力，雖然攻勢明顯提升但「老鼠拉龜」難尋良機之餘，更屢遭賓福特靠反擊及死球戰術製造威脅險失守，最終兩軍0：0悶和完場，車路士賽後31戰得53分，落後榜首的利物浦20分。

紐卡素訪李城 賀維勉麾下場外享活

另賽前29戰得50分暫列第7的紐卡素，落後車路士3分但踢少兩場，爭歐聯席位仍擁主導權，明晨作客護級分子李斯特城誓爭各賽事四連勝。日前主帥艾迪賀維在接受球會官網訪問時則以自身經歷鼓勵麾下在足球外尋找屬於自己的生活，以幫助緩解比賽壓力，「這是我年輕時沒做到的，到頭來發現自己每天都只沉浸在足球中。現在我是3個孩子的父親，也慶幸能在工作和家庭生活間取得不錯平衡，我鼓勵球員在比賽外享受生活，在生活中安排一些不用想足球的時間，因足球會佔據你的全部精力，尤其是如今社交平台盛行的年代，你很容易被困在壓力中」。