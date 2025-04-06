明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

終極網球賽首辦香港站落戶啟德體藝館 8球星參戰

【明報專訊】中國香港網球總會昨晚宣布，今年10月14至15日將於啟德體育園體藝館舉行「終極網球賽（UTS）」香港站，是這項創新網球賽事首在亞洲亮相，將由包括世界排名第9的俄籍星將羅比夫、世界第10的澳洲一哥迪文亞（圖），以及國家隊一哥張之臻等領銜共8名球星參戰。

羅比夫迪文亞張之臻領銜訪港

UTS香港站將是新一季香港網球賽季第一站，獲亞洲網球聯盟（ATF）支持。UTS法國尼姆站昨晚比賽中場休息時段，特意舉辦獎座交接儀式宣布舉行香港站。香港網總會長鄭明哲受邀到法國出席，他稱香港站將是今年UTS唯一亞洲站，是融合體育競技與娛樂表演的超級盛事。港府文體旅局發言人歡迎賽事在港舉行，認為大型體育活動可為香港帶來高消費旅客，推動體育發展。

UTS於2020年創立，每站有8名球手參加，比賽分4節、每節8分鐘，每節結束後不論比數均以決勝分定勝負：領先者多取一分即贏，落後方需連續取分直至反超。贏3節便勝出比賽，打和2：2則突然死亡階段鬥快連取兩分；每次發球要15秒內完成，不設第二發球及觸網重發；其一特別規則是球手能在每節使用一張「3分卡」，讓下一球勝方取得3分。每節結束會訪問球手並在現場屏幕播放，加上現場音樂和燈光效果，風格和氣氛與傳統網球賽事不同。

上 / 下一篇新聞