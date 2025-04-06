終極網球賽首辦香港站落戶啟德體藝館 8球星參戰

羅比夫迪文亞張之臻領銜訪港

UTS香港站將是新一季香港網球賽季第一站，獲亞洲網球聯盟（ATF）支持。UTS法國尼姆站昨晚比賽中場休息時段，特意舉辦獎座交接儀式宣布舉行香港站。香港網總會長鄭明哲受邀到法國出席，他稱香港站將是今年UTS唯一亞洲站，是融合體育競技與娛樂表演的超級盛事。港府文體旅局發言人歡迎賽事在港舉行，認為大型體育活動可為香港帶來高消費旅客，推動體育發展。

UTS於2020年創立，每站有8名球手參加，比賽分4節、每節8分鐘，每節結束後不論比數均以決勝分定勝負：領先者多取一分即贏，落後方需連續取分直至反超。贏3節便勝出比賽，打和2：2則突然死亡階段鬥快連取兩分；每次發球要15秒內完成，不設第二發球及觸網重發；其一特別規則是球手能在每節使用一張「3分卡」，讓下一球勝方取得3分。每節結束會訪問球手並在現場屏幕播放，加上現場音樂和燈光效果，風格和氣氛與傳統網球賽事不同。