安祖娃出道遇貴人 教練助減壓 占士名言啟發

安祖娃在2月舉行的迪拜公開賽，在8強和4強爆冷淘汰兩前大滿貫得主「二姐」波蘭籍的施維雅達及哈薩克籍的雷芭堅娜，然後在決賽挫丹麥籍的卡拉杜遜奪女單錦標。及至上月的印第安韋爾斯公開賽她乘勝追擊，又再連挫雷、施二人，最後決賽更爆大冷反勝「世一」白俄羅斯籍的莎芭倫卡掄元。

事實是安祖娃前年才展開職業賽生涯，即告晉身當年溫網第4圈，及至去年法網前改聘52歲的前「二姐」馬天妮絲為教練，成績更上一層樓，分別在法網和今年的澳網闖入4強及第4圈。她說：「當我緊張時，她能為我營造輕鬆的氣氛。」

安祖娃雖然本月尾才18歲，卻已對勝負關鍵有些心得，其一是「腦中不能存在殺死你的消極情緒，只能選擇為每分而戰的100%作戰精神」，其二是從占士的話獲啟發，「當一切順利，你很容易充滿信心而取得好成績；但當不對勁仍能悉力以赴，就可成為冠軍」。無獨有偶，從未晉身大滿貫正賽的伊雅娜也已崛起，這名19歲菲律賓籍新星上月在邁阿密公開賽連贏應屆澳網冠軍姬絲及施維雅達，至4強才僅負彭古拉。她有可能成為日本籍名將大坂直美後，另一令人期待的亞洲新星。