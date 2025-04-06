巴西新星閃現 方辛卡爭做網壇尼馬 阿根廷公開賽揚名 冀追上史拿佐高域成就

自幼涉獵足球游泳排球柔道 母讚樣樣皆能

ATP新生代年終賽於2017年起舉辦，讓青年組最強球手一個踏上職業賽前率先證明自己的舞台，至今已產生8個冠軍，當中2019年得主正是現時世界一哥的意大利籍好手史拿，而2021年得主西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，亦一度成為「世一」，現時世界排名高踞第3位。而去年底奪標的祖奧方辛卡「不辱使命」，先在今年1月的大滿貫「地標戰」的澳洲公開賽首圈，爆冷淘汰9號種子的俄籍星將羅比夫，後於2月的阿根廷公開賽擊退包括決賽對手謝倫杜洛在內的4名東道主球手摘冠，成為ATP巡迴賽史上第10個最年輕冠軍，也是首個2006年出生的掄元球手。他其後雖在家鄉的里約熱內盧公開賽失威首圈出局，接着又在印第安韋爾斯公開賽次圈止步，卻能迅速止頹，再在亞利桑那經典賽無敵手封王，本周他亦將在蒙地卡羅大師賽展開首個泥地職業賽季，再度挑戰佳績。

去年才轉打職業賽的方辛卡成功非偶然。他生於一個富裕家庭，雙親都熱愛運動。其母曾對職業排球感興趣，與丈夫十多歲時曾在巴西參加青少年網球比賽，兩人也參加過半馬拉松、公路單車和山地單車等運動……耳濡目染下，方辛卡自幼涉獵足球、排球、游泳、柔道、滑板、衝浪、滑雪和網球，獲媽媽稱讚項項出色，爸爸更透露愛兒的一個秘密道：「他兩歲時，我的瑜伽老師與他玩球後，對我說『這男孩與眾不同，他的反應和協調能力都比一般人強得多』。」

世界排名前60 Ig追蹤人數破百萬

經一輪抉擇後，方辛卡終決定專攻網球，原因之一是他視瑞士籍名宿費達拿為偶像，曾模仿對方單手反手擊球，結果是「我曾練習了一周，發覺手肘有點不妥，於是放棄」，惟他銘記對方那「不努力，光有天賦是不夠的」的名句，並說：「我渴望得到更多，只會專注於下場比賽。我深信這就是冠軍級球手的心態。」雖然初出茅廬，但他已表明目標是稱霸賽場，「我要求自己將來可以像史拿和佐高域一樣。他倆在所有比賽場地都有優秀表現」，並期待自己將來的體壇地位，能看齊足球界的尼馬和雲尼斯奧斯祖利亞，成為巴西同胞的偶像。而現時世界排名已踏進前60位的他，不但已成為目前最年輕而最高排名的球手，近月極速上位的他，個人Instagram追隨者亦已突破104萬，人氣已比部分世界前十球手更高，難怪佐高域早前亦公開看好對方道：「他能成為網壇談論焦點我認為是當之無愧的，因以他的年紀，其底線兩端的擊球威力是令人難以置信，他已是一名非常全面的球手，亦將會是一名非常出色的球手。」

除了方辛卡已崛起外，值得留意的新星尚有上周剛在邁阿密公開賽決賽，力挫塞爾維亞籍名將佐高域的19歲捷克籍好手積及文錫，以及在邁阿密賽令球壇眼前一亮的20歲港隊一哥黃澤林。而去年尾ATP新生代年終賽亞軍19歲的美籍球手錢亮拿、20歲的法籍好手費爾斯，以及20歲國手商竣程等，同樣不容網球迷忽視。