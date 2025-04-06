明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

巴西新星閃現 方辛卡爭做網壇尼馬 阿根廷公開賽揚名 冀追上史拿佐高域成就

【明報專訊】今年ATP巡迴賽剛完成四分之一，已出現新星群起的現象，一馬當先的首推去年尾ATP新生代年終賽男單冠軍得主祖奧方辛卡。這名巴西18歲好手既擁有運動天賦，又贏在起跑線，加上力爭上游的意志，近月個人社交網Instagram粉絲數目急增至過百萬，極速成為世界網壇備受注目的新人。已表明目標是像史拿和佐高域的他，也許將是下一個有力問鼎「世一」之位的球手！

自幼涉獵足球游泳排球柔道 母讚樣樣皆能

ATP新生代年終賽於2017年起舉辦，讓青年組最強球手一個踏上職業賽前率先證明自己的舞台，至今已產生8個冠軍，當中2019年得主正是現時世界一哥的意大利籍好手史拿，而2021年得主西班牙籍的卡路士艾卡拉斯，亦一度成為「世一」，現時世界排名高踞第3位。而去年底奪標的祖奧方辛卡「不辱使命」，先在今年1月的大滿貫「地標戰」的澳洲公開賽首圈，爆冷淘汰9號種子的俄籍星將羅比夫，後於2月的阿根廷公開賽擊退包括決賽對手謝倫杜洛在內的4名東道主球手摘冠，成為ATP巡迴賽史上第10個最年輕冠軍，也是首個2006年出生的掄元球手。他其後雖在家鄉的里約熱內盧公開賽失威首圈出局，接着又在印第安韋爾斯公開賽次圈止步，卻能迅速止頹，再在亞利桑那經典賽無敵手封王，本周他亦將在蒙地卡羅大師賽展開首個泥地職業賽季，再度挑戰佳績。

去年才轉打職業賽的方辛卡成功非偶然。他生於一個富裕家庭，雙親都熱愛運動。其母曾對職業排球感興趣，與丈夫十多歲時曾在巴西參加青少年網球比賽，兩人也參加過半馬拉松、公路單車和山地單車等運動……耳濡目染下，方辛卡自幼涉獵足球、排球、游泳、柔道、滑板、衝浪、滑雪和網球，獲媽媽稱讚項項出色，爸爸更透露愛兒的一個秘密道：「他兩歲時，我的瑜伽老師與他玩球後，對我說『這男孩與眾不同，他的反應和協調能力都比一般人強得多』。」

世界排名前60 Ig追蹤人數破百萬

經一輪抉擇後，方辛卡終決定專攻網球，原因之一是他視瑞士籍名宿費達拿為偶像，曾模仿對方單手反手擊球，結果是「我曾練習了一周，發覺手肘有點不妥，於是放棄」，惟他銘記對方那「不努力，光有天賦是不夠的」的名句，並說：「我渴望得到更多，只會專注於下場比賽。我深信這就是冠軍級球手的心態。」雖然初出茅廬，但他已表明目標是稱霸賽場，「我要求自己將來可以像史拿和佐高域一樣。他倆在所有比賽場地都有優秀表現」，並期待自己將來的體壇地位，能看齊足球界的尼馬和雲尼斯奧斯祖利亞，成為巴西同胞的偶像。而現時世界排名已踏進前60位的他，不但已成為目前最年輕而最高排名的球手，近月極速上位的他，個人Instagram追隨者亦已突破104萬，人氣已比部分世界前十球手更高，難怪佐高域早前亦公開看好對方道：「他能成為網壇談論焦點我認為是當之無愧的，因以他的年紀，其底線兩端的擊球威力是令人難以置信，他已是一名非常全面的球手，亦將會是一名非常出色的球手。」

除了方辛卡已崛起外，值得留意的新星尚有上周剛在邁阿密公開賽決賽，力挫塞爾維亞籍名將佐高域的19歲捷克籍好手積及文錫，以及在邁阿密賽令球壇眼前一亮的20歲港隊一哥黃澤林。而去年尾ATP新生代年終賽亞軍19歲的美籍球手錢亮拿、20歲的法籍好手費爾斯，以及20歲國手商竣程等，同樣不容網球迷忽視。

上 / 下一篇新聞