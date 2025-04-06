報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年4月6日星期日
曼城財規案影響深遠 判決未明遭諷刺 若罪成面臨重罰恐星散
阿仙奴遭愛華頓逼和 落後利物浦11分兼多踢一場續居次
半奧三項鐵人亞洲賽中環海濱上演 伍泰龍韋祺個人賽分列第9
理文輪換作客一球挫南區返勝軌
韋斯塔本日本站排頭位 角田大牛初戰主場第15起步
SUN周日體育直播賽程
巴西新星閃現 方辛卡爭做網壇尼馬 阿根廷公開賽揚名 冀追上史拿佐高域成就
安祖娃出道遇貴人 教練助減壓 占士名言啟發
終極網球賽首辦香港站落戶啟德體藝館 8球星參戰
梅拿今夏別25年拜仁生涯 曉姆斯季後掛靴
體壇快訊：SGA寫紀錄助雷霆挫火箭
SUN周日體育直播賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
曼城財規案影響深遠 判決未明遭諷刺 若罪成面臨重罰恐星散
阿仙奴遭愛華頓逼和 落後利物浦11分兼多踢一場續居次
半奧三項鐵人亞洲賽中環海濱上演 伍泰龍韋祺個人賽分列第9
理文輪換作客一球挫南區返勝軌
韋斯塔本日本站排頭位 角田大牛初戰主場第15起步
SUN周日體育直播賽程
巴西新星閃現 方辛卡爭做網壇尼馬 阿根廷公開賽揚名 冀追上史拿佐高域成就
安祖娃出道遇貴人 教練助減壓 占士名言啟發
終極網球賽首辦香港站落戶啟德體藝館 8球星參戰
梅拿今夏別25年拜仁生涯 曉姆斯季後掛靴
體壇快訊：SGA寫紀錄助雷霆挫火箭
曼城財規案影響深遠 判決未明遭諷刺 若罪成面臨重罰恐星散
阿仙奴遭愛華頓逼和 落後利物浦11分兼多踢一場續居次
半奧三項鐵人亞洲賽中環海濱上演 伍泰龍韋祺個人賽分列第9
理文輪換作客一球挫南區返勝軌
韋斯塔本日本站排頭位 角田大牛初戰主場第15起步
巴西新星閃現 方辛卡爭做網壇尼馬 阿根廷公開賽揚名 冀追上史拿佐高域成就
安祖娃出道遇貴人 教練助減壓 占士名言啟發
終極網球賽首辦香港站落戶啟德體藝館 8球星參戰
梅拿今夏別25年拜仁生涯 曉姆斯季後掛靴
體壇快訊：SGA寫紀錄助雷霆挫火箭
prev
next