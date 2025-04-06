理文輪換作客一球挫南區返勝軌

傑志再失分 主場遭北區絕殺

理文上仗聯賽主場以3：7慘敗予大埔，昨仗正選輪換6人。開賽僅5分鐘憑艾華頓招牌切射地波入網火速領先。南區前鋒史提芬彭利拿29分鐘接應罰球迎頂中柱角，換邊後攻勢更凌厲，不過前鋒積遜頭槌、陳潤潼遠射及艾華勁射，均先後被理文門將陳嘉豪撲走。71分鐘，南區韓籍後衛宋柱浩角球頭槌又中柱彈出。戰至末段，視像裁判（VAR）覆核理文攻勢，球證翻看片段後指南區中堅川瀨浩太白界前用手阻擋皮球入網，改罰12碼更出示紅牌逐其離場。最終艾華頓主射被南區門將伍瑋謙撲出，理文維持小勝1：0，18戰38分續排第3，落後今午3時作客深水埗運動場對九龍城的大埔3分。

理文暫代主教練朱兆基稱大敗一場後，眾將這場發揮仍未重拾信心，讚揚陳嘉豪全場集中保不失，「大敗後我覺得要有輪換注入生氣，下場亦要對傑志。作客香港仔運動場不易踢，至少賽果是我想要的」。南區領隊貝可泓慨嘆「更傷」是後防主力川瀨浩太因而要周三晚賽馬會菁英盃4強對東方停賽。