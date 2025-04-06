半奧三項鐵人亞洲賽中環海濱上演 伍泰龍韋祺個人賽分列第9

首全運選拔賽 今演混合接力賽

參賽者先在維港進行750米游泳，繼而沿龍和道踩18.5公里單車，最後在海濱長廊跑5公里，並於添馬公園文化廣場衝線。比賽同時為港隊首場粵港澳全運選拔賽，如躋身前五即可穩奪其中一席。賽事在微雨下舉行，港隊男子組有去年巴黎奧運代表伍泰龍完成游泳和單車後身處4人組成的領先集團，但壓軸跑步被第2集團追及，終以53分54秒第9名衝線。日本隊的北條巧以53分19秒奪冠、其隊友安松青葉和國家隊的范俊杰慢6秒和9秒，分列亞、季軍。

伍泰龍賽後稱近月受腰傷困擾暫停練跑，狀態有待提升，「體能需一步步建立、沒有捷徑，單車路段時只有4人領先，變相用更多力。希望待夏天比賽時，有更多時間鍛煉跑步的狀態」。他又提到此戰在游泳和單車表現進步，證明近期訓練方向正確。港將另有兩人位列前20名，分別是第13名的奧斯卡及第18名的余承謙。

至於率先上演的女子組，國家隊選手林鑫瑜以59分07秒率先完成，與慢12秒的隊友楊一凡包辦前二；日本隊的高橋侑子以59分45秒摘季。港隊成績最佳是第9名的韋褀，以1小時45秒完成；她表示此戰游泳時間稍慢，至最後跑步發力趕上前10名，認為成績有助提升信心爭取全運席位。韋褀胞妹韋褆以1小時1分20秒排第13，其餘3名港將賀詩樂、蔡欣妍和盧卓逸則分列第23、24及38名。