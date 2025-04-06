阿仙奴遭愛華頓逼和 落後利物浦11分兼多踢一場續居次

阿仙奴日前在英超周中快車挫富咸一戰有守將加比爾馬加希斯及祖利安添巴同告傷出，其中前者更證實提早收咧，而添巴亦未能趕及昨晚隨隊作客愛華頓，主帥阿迪達派出近期傷癒復出的賓韋特擔正，亦是這名27歲英籍後衛自去年11月後再於聯賽正選登場；加比爾的中堅位置則由積及基奧荷頂替。

紅軍今征富咸誓取連勝拉開優勢

雙方此仗踢得開放，形勢稍佔上風的阿仙奴戰至34分鐘藉一次反擊機會由史達寧傳予前線拍檔李安度杜沙特，後者於左路推進後再窄角度射入打破僵局，助球隊半場領先1球。換邊後僅4分鐘，阿仙奴左閘利維斯史基利被指侵犯對手翼鋒積夏里遜，球證判12碼一度引起爭議，但經視像裁判（VAR）覆核後維持原判，結果主隊由另一翼鋒伊利文尼戴耶操刀中鵠扳平1：1。隨後雙方未再增添紀錄，阿仙奴作客遭愛華頓逼和後近3輪聯賽首失分，賽後31戰得62分續居次席，踢多一場下落後今晚才出戰的榜首利物浦11分，爭標希望漸趨渺茫。

另外，利物浦今夜將作客富咸爭取聯賽五連勝鞏固榜首地位；至於車路士則同晚征戰賓福特，續為力保前四而戰。