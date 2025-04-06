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體育

曼城財規案影響深遠 判決未明遭諷刺 若罪成面臨重罰恐星散

【明報專訊】據報有博彩商打算在今天曼市打吡惡搞，於奧脫福球場外派發數百條特別頸巾，諷刺曼城逾百項財務違規控罪隨時判決。問題是這正是問題，原本哥迪奧拿預期上月知生死，如今拜完山都未講，沒人知道何時有結果及有何結果，也就沒人知道最終牽連多廣。唯有先講結論，假設曼城完全脫罪，那麼獲來季歐聯席位尚算樂觀，明年立即重奪聯賽錦標卻有難度。

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若季內罰扣分勢左右降班形勢

只是「藍月」獲判清白的機會看來不大。按照專家見解，以近兩年愛華頓與諾定咸森林的判刑為基準，曼城最可能的下場是扣分，並且罰分數字要加一個零。假如屬實，而宣判時間若在季內，曼城勢將降班，除了間接打救葉士域治或李斯特城得留英超（修咸頓則算吧啦），亦恐怕出現跳船潮；如果延至暑假，不排除葉士域治與李城，甚或藍月自己俱訴諸法律，乃最麻煩場景，留待英超賽會拆解；倘再推後至下季初，反而應該相對簡單，純看曼城如何用爭標人腳打護級戰、一旦無力回天便面臨三命同歸的遲來跳船潮而已。

藍月進攻老鼠拉龜 防線屢「自爆」

訴訟無了期司空見慣，人生還是要繼續。早前曾略述曼城於冬窗大事增兵「救亡」的效果，包括馬莫殊來投，跟艾寧夏蘭特在鋒線的互動作用。無奈「魔人」負創需休養個多月，上仗以馬莫殊掛帥雖數糊助藍月輕取李城，加上老早奠定勝局不必搶攻，但曼城整體老鼠拉龜感覺強烈，兩個入球分別源於李城中場斷波半送禮，以及門將甩手全送禮。尤其馬莫殊慣性稍稍拉邊墮後，串連有餘而禁區內傳中目標匱乏。

藍月最大隱憂始終在後場。新援防中尼高干沙利斯演出不算差，惟也實在需時浸淫磨合，目前身體對抗、半轉身、傳接企位之類要素，皆未達哥帥最高標準。防線更是十字軍重災區，馬菲奧斯紐尼斯串演右閘於首循環打吡派膠；加華度爾全季自爆不斷，無論扼守左路或中路均不乏低級錯誤。最近捧上天的替工左閘尼高奧萊利其實都係中場，對李城時長駐half-space猶如八號，小將仍需完善的防守基本功未經考驗。

打吡征曼聯難佔優 爭歐聯席仍樂觀

儘管曼聯傷員不比藍月少，中堅馬菲斯迪歷特又剛拗柴上陣成疑，但勝在本身兵源較充裕，久休的中場明奈亦已可後備候命。觀乎「紅魔」地庄能賽和阿仙奴，此役再令曼城失分不出奇。然則為何評估藍月爭入歐聯樂觀？因為今季英格蘭隊伍歐戰成績好，拋離其他國家，下屆歐聯額外一席十拿九穩，換言之前五有得踢。曼城餘下賽程較易啃，並可趁車路士與紐卡素下月互撼漁人得利。

可是爭前四／前五跟爭霸的距離並非線性比例。奇雲迪布尼宣布季後離隊，象徵曼城決心徹底重建，規模動輒比哥帥入城首年更巨大也更艱巨，今夏還要應付世冠盃消耗身心時間。既然該屆僅得季軍，自然沒有足夠理由睇好來年藍月捧盃。至於換血錢從何來，參考車路士把女子隊以懷疑高於市價賣給母公司當作收入，一切宜請教篤數專才。不過都係嗰句，有嘢等裁決出爐先講。

■蘇柏高球評（球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。）

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