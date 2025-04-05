港月底辦全運測試賽 28港將主場爭佳績

今屆賽事吸引10多個國家及地區超過150名車手參賽，港隊將派出28名車手角逐，男將包括繆正賢、曹棨光與朱浚瑋；女將則有李思穎、楊倩玉和童森等；青年車手方面，早前在亞洲賽獲獎牌的「馬氏兄弟」馬繹斐、馬繹善及吳保利亦將參賽。

作為港隊領軍人物，Ceci雖坦言今屆比賽水平不如去年高，亦尚未確定參賽項目，但沒為自己設定特別高的目標，「希望自己可以做到最好，能夠跟隨教練的計劃已經很滿足」。李思穎日前在環泰公路單車賽奪總亞軍兼榮膺最佳年輕車手，對此她感滿意道：「楊倩玉等隊友亦幫助自己很多，令我的心態變得比較安定。」談及港隊新任澳洲籍公路賽教練Ben Kersten，Ceci認為其指令清晰直接，「剛完結的環泰賽是他首次隨隊，所以這是個好開始」。

中六生吳保利首主場戰3項認感壓力

在亞洲賽男子青年組凱林賽獲銅牌的18歲應屆中六文憑試考生吳保利，今屆將首度主場出戰凱林賽、爭先賽及團體爭先賽。他承認在主場觀眾面前比賽有些壓力，但同時增添動力。港隊法籍總教練達海飛形容，這次測試賽讓港隊像「聞到全運會的氣息」，「在主場觀眾面前比賽，對我們亦是一個提醒」。