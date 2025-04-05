挫折難擋前路 李思穎倔強求進 亞洲賽首封后仍留憾 不甘化動力鞭策

文：林欣澤、圖：盧曼盈

李思穎今年2月先後隨港隊出戰公路及場地單車亞洲賽，在泰國舉行的公路賽先袋兩面銅牌，其後在馬來西亞的場地賽再摘1金3銀1銅，當中在女子捕捉賽收穫首面成年組亞洲賽金牌。然而她在壓軸全能賽一度領先下，在完成最後記分賽被日本代表池田瑞紀後來居上，屈居亞軍；初嘗亞洲冠軍的喜悅，隨即被失望蓋過，「全能賽是自己主項、亦是奧運項目，對自己意義很大。把所有目標投放在全能賽，反而失敗告終」。

亞洲賽捕捉賽奪成年組首金 放眼世界賽捕捉賽

Ceci明白挫敗只是成功路上遇到的一塊冰山，形容這次亞洲賽留憾並非壞事，盼把不甘轉化動力繼續鞭策自己，「『我不相信永遠都輸給日本』，我這樣跟教練說。因為帶着少許遺憾回來，所以有更多動力去追趕」。解鎖亞洲冠軍成就後，她期望追逐更高目標，下一步先放眼世界賽捕捉賽或淘汰賽獎牌。

受挫、沮喪、沉澱、振作，23歲的Ceci對這演變過程並不陌生。去年8月首亮相奧運的她，在巴黎成為首名戰畢女子公路賽的港將，卻在場地全能賽僅列第20位，偏離躋身前10名的賽前目標，賽後當場哭成淚人。在四年一度的最高舞台失諸交臂，讓她曾陷短暫低谷，「不時打開奧運比賽片段翻看，斟酌每一刻在做什麼、想什麼，質疑自己所有的判斷，責備自己為什麼表現這麼差」。

平常心看傑運選情 盼去年已走過人生最低谷

Ceci沒讓眼淚白流，奧運後渴望變強的心更強烈，去年10月她便在場地世界賽捕捉賽創下第6名的個人最佳成績，「訓練內外都會更集中如何提升自己能力，例如在日常飲食，休息時間都會做一點核心肌肉訓練，希望可以一步一步累積」。她認為在挫折過後未選擇自暴自棄，多少跟其倔強個性有關，「我不服輸，為什麼別人做到，自己會做不到？我覺得別人擁有的成就，自己只要努力都有機會做到」。

2024年度的香港傑出運動員選舉頒獎典禮將於本月17日晚在灣仔會展舉行。李思穎今屆第2次獲中國香港單車總會提名角逐「傑出女運動員」，她認為過去一年有不少港將成績突出，故自己只會平常心看待選情，「去年成績是踏入成年組以來最差，自己都說不出拉票的話。我會形容去年是自己的低谷期，也希望這已是人生最低谷的一年」。