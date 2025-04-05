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2025年4月5日星期六
車路士拔「刺」返前四 彭馬助攻安素破荒 普斯迪高路遭柴台
迪布尼季後離曼城 結束10年藍月生涯
何詩蓓下周勢復出 戰體育節長池兩項 休息4月首賽
陳肇鈞膺3月最佳 今季首華將獲獎
湖人勇士常規賽末戰 居里技壓占士致勝
體壇快訊：角田主場練習賽排第6
SAT周六體育直播賽程
挫折難擋前路 李思穎倔強求進 亞洲賽首封后仍留憾 不甘化動力鞭策
港月底辦全運測試賽 28港將主場爭佳績
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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