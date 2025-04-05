體壇快訊：角田主場練習賽排第6

5港將戰U23世壁賽

中國香港壁球代表隊昨宣布將派出2男3女參加首屆世界壁球協會U23世界賽，女隊由杭州亞運女單銀牌得主陳善鈺，帶領馮靖晞與謝依霖出賽，男隊代表為林承鋒與區立文。為期5日賽事明日在巴基斯坦卡拉奇開幕，總獎金達6萬美元（約47萬港元），獲勝者將獲參加PSA世界賽資格。

奧莫可續戰巴塞

西甲一哥巴塞隆拿明晨迎戰有中場艾斯高停賽的貝迪斯，賽前接獲好消息，早前因財政違規而註冊出現問題的丹尼爾奧莫及巴奧域陀，已確認可續出賽。另皇家馬德里今晚主場對華倫西亞一仗，由於門將盧連肌肉受傷避戰4周，正選龍門泰拔高圖爾斯仍在養傷，料由19歲3號門將法蘭干沙利斯把關。

鄭欽文查賽晉8強

美國查爾斯頓網球公開賽昨舉行女單16強，3號種子國家隊的鄭欽文以盤數2：1淘汰13號種子比利時籍的梅頓絲，將與9號種子俄羅斯籍的阿歷山杜娃爭入4強；頭號種子彭古拉則以2：0輕取澳洲籍的湯珍奴域，8強將與7號種子歌蓮絲上演「美國內訌」。

米蘭迎費倫天拿盼止頹

在意甲排第9位的AC米蘭將於明晨主場迎戰前一位排第8的費倫天拿。近兩輪不勝的米蘭是役有後衛阿歷斯占美利斯停賽，中場羅夫度斯卓克及守將艾馬遜續因傷缺陣，面對聯賽兩連勝兼一球不失的「紫百合」難言穩勝；榜首的國際米蘭則征戰帕爾馬，若凱旋將可擴大領先優勢至6分。