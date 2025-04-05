車路士拔「刺」返前四 彭馬助攻安素破荒 普斯迪高路遭柴台

車路士昨仗有中場高爾彭馬及前鋒尼高拉斯積遜傷癒復出，積遜、右閘馬路古斯圖、中場安素費南迪斯及翼鋒查頓辛祖等先後叩關未竟全功，令熱刺上半場幸保不失。不過高爾彭馬於下半場50分鐘結束連同歐洲協會聯賽共10仗助攻荒，他傳中予安素費南迪斯頂入打破僵局。89分鐘，熱刺隊長孫興慜接應傳中近門剷射被車路士門將羅拔山齊士擋出，球隊終以0：1敗走。

普帥接受球迷喝倒彩 「有權這樣做」

熱刺主帥普斯迪高路賽後已成下個被炒領隊次熱門，僅次於排尾二李斯特城的雲尼斯達萊。傳言會方有意再以33歲助教兼名宿賴恩美臣，繼2021和23年後第三度暫代領軍至季尾。熱刺是役在64分鐘換入中場柏比沙亞時被己隊球迷「開汽水」，又高唱「你不知道自己正在做什麼」來揶揄普帥，但沙亞5分鐘破門後，普帥隨即以掩耳動作疑向球迷還擊，惟經視像裁判（VAR）介入後，證實沙亞射門前曾犯規踢跌對手而判入球無效。普帥賽後為自己舉措解釋道：「事情的解釋真是令人難以置信。己隊剛扳平了，我想聽聽球迷的歡呼聲而已。他們已不止一次這樣對待我，但有權這樣做，我是接受的。」

阿仙奴早場迎森林後場鬧兵荒

車路士主帥馬利斯卡則說：「出席下季歐聯對球隊是很重要。有需要的話，我們不介意以醜陋足球爭勝。我認為自去夏接手後，車路士的表現已愈來愈好。」

英超前四爭持激烈，車路士現僅多今晚作客水晶宮的第8位球隊白禮頓5分，而排第7的阿士東維拉則有剛在英格蘭足總盃和英超兩仗獨取3球的曼聯借將拉舒福特復勇，明晨有力在主場挑戰「三哥」諾定咸森林；次席阿仙奴今晚頭場作客愛華頓時，因中堅加比爾馬加希斯因傷提早收咧，祖利安添巴亦告掛彩而鬧後衛荒，迫使中場湯馬士柏迪或需再次墮後串演右閘。