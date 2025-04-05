明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

車路士拔「刺」返前四 彭馬助攻安素破荒 普斯迪高路遭柴台

【明報專訊】高爾彭馬昨在英超復出即助攻安素費南迪斯，助車路士在倫敦打吡主場1：0擊退熱刺，賽後30戰得52分，以1分反壓曼城升回第4；聯賽4戰不勝的熱刺以34分續排第14，領隊普斯迪高路則續帥位高危，他此役比賽期間不時被己隊球迷柴台，並疑以掩耳還擊，顯示雙方關係進一步惡化。

車路士昨仗有中場高爾彭馬及前鋒尼高拉斯積遜傷癒復出，積遜、右閘馬路古斯圖、中場安素費南迪斯及翼鋒查頓辛祖等先後叩關未竟全功，令熱刺上半場幸保不失。不過高爾彭馬於下半場50分鐘結束連同歐洲協會聯賽共10仗助攻荒，他傳中予安素費南迪斯頂入打破僵局。89分鐘，熱刺隊長孫興慜接應傳中近門剷射被車路士門將羅拔山齊士擋出，球隊終以0：1敗走。

普帥接受球迷喝倒彩 「有權這樣做」

熱刺主帥普斯迪高路賽後已成下個被炒領隊次熱門，僅次於排尾二李斯特城的雲尼斯達萊。傳言會方有意再以33歲助教兼名宿賴恩美臣，繼2021和23年後第三度暫代領軍至季尾。熱刺是役在64分鐘換入中場柏比沙亞時被己隊球迷「開汽水」，又高唱「你不知道自己正在做什麼」來揶揄普帥，但沙亞5分鐘破門後，普帥隨即以掩耳動作疑向球迷還擊，惟經視像裁判（VAR）介入後，證實沙亞射門前曾犯規踢跌對手而判入球無效。普帥賽後為自己舉措解釋道：「事情的解釋真是令人難以置信。己隊剛扳平了，我想聽聽球迷的歡呼聲而已。他們已不止一次這樣對待我，但有權這樣做，我是接受的。」

阿仙奴早場迎森林後場鬧兵荒

車路士主帥馬利斯卡則說：「出席下季歐聯對球隊是很重要。有需要的話，我們不介意以醜陋足球爭勝。我認為自去夏接手後，車路士的表現已愈來愈好。」

英超前四爭持激烈，車路士現僅多今晚作客水晶宮的第8位球隊白禮頓5分，而排第7的阿士東維拉則有剛在英格蘭足總盃和英超兩仗獨取3球的曼聯借將拉舒福特復勇，明晨有力在主場挑戰「三哥」諾定咸森林；次席阿仙奴今晚頭場作客愛華頓時，因中堅加比爾馬加希斯因傷提早收咧，祖利安添巴亦告掛彩而鬧後衛荒，迫使中場湯馬士柏迪或需再次墮後串演右閘。

上 / 下一篇新聞