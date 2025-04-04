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2025年4月4日星期五
利物浦打吡破愛華頓保12分優勢 達高斯基收山腳未被逐惹議 拖肥名宿：應領紅
曼城贈李斯特城兩蛋 基亞利殊破16個月入球荒致意亡弟
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港會七人賽女子組首邀外隊 域斯咸等3球會下月中訪港
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【明報專訊】（請看附圖）
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