體壇快訊：港足世界排名升至153位

大谷膺年度MLB百大首位

美國體育傳媒ESPN昨公布2025年美國職棒大聯盟（MLB）百大球員，這份由60名MLB專家投票決定的名單，結果由效力洛杉磯道奇的日籍星將大谷翔平位列首位。比賽方面，洛杉磯道奇昨面對亞特蘭大勇士，兩隊首8局賽和5：5下，大谷在第9局打出「再見全壘打」終助道奇反勝6：5取開季八連勝。

史特加晉德盃決賽

德國盃昨上演另一場4強比賽，曾於1997年登頂的史特加在主場以3：1擊敗一度由鋒將班捷文施斯高追近比數的RB萊比錫，繼2012／13年球季再坐亞望冠，並令剛易帥的萊比錫無緣近5屆4闖決賽。史特加將與日前爆冷淘汰衛冕之師利華古遜的德丙球隊比勒費爾德在下月底爭冠。

卓林普巡迴賽8強止步

已成為港人的桌球世界一哥卓林普，昨在桌球巡迴錦標賽8強以5：10不敵世界排名12位的英籍好手鶴健士，無緣4強，也是他繼上月的桌球員錦標賽負基倫威爾森後再次無緣錦標。卓林普的下個比賽將是在謝菲爾德舉行的世界錦標賽，他將以次號種子身分出戰。

邁阿密中北美冠負洛杉磯今年首敗

國際邁阿密昨在中北美冠軍盃8強首回合作客同樣來自美職的FC洛杉磯，在阿根廷球王美斯重返正選兼踢足全場下以0：1敗走，並錄得2025年各賽事首負，兩軍將在下周四次回合再對陣。值得一提的是，是役為4場8強首回合唯一分出勝負的比賽。