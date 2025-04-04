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體育

巴塞淘汰馬體會闖西盃決賽 月底決戰皇馬爭冠

【明報專訊】巴塞隆拿昨晨於西班牙盃4強次回合憑前鋒費倫托利斯一箭定江山，作客以1：0小勝馬德里體育會，兩回合計勝5：4，自2020／21年球季後再闖決賽，將於本月底與死敵皇家馬德里合演國家打吡爭冠。惟賽前西甲賽會發聲明指巴塞再違財政公平條例，令這支聯賽榜首球隊再度面臨陣中球員註冊問題。

踏入2025年後未嘗敗績的巴塞隆拿昨仗延續強勢，戰至27分鐘憑前鋒費倫托利斯接應翼鋒拉明耶馬的直線妙傳，殺入禁區後快敵軍門將一步篤入先開紀錄，雖然形勢佔優下及後多次錯失拉開比數良機，但仍作客以1球小勝而回，各項賽事連續21場不敗，兩回合計以5：4淘汰馬德里體育會，相隔4年再闖西班牙盃決賽，將於本月27日凌晨與皇家馬德里爭冠。賽後巴塞主帥費歷克稱球隊雖現時在各戰線均在爭霸，但在達成之前應只着眼在當前的比賽，「我不活在過去或未來，而是當下，因此踢完此仗後我又會重新投入在備戰下一場聯賽」。

奧莫註冊問題未決 季尾恐禁賽

不過，巴塞季尾爭冠路或存暗湧，皆因西甲賽會前晚突發聲明，指巴塞再違財政公平條例，不符年初註冊丹尼爾奧莫及巴奧域陀的條件，並指出巴塞在1月時將VIP包廂出售的紀錄並沒記錄在上周向賽會提交的2024／25年度損益表中，與該會審計報告不乎。據報西班牙體育委員會將就二人註冊問題在4月7日作出最終裁決，意味巴塞季尾或失兩員。對此巴塞發聲明反駁，並批評西甲賽會此舉影響球會形象，並表明會在短期內就指控作詳細回應。

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