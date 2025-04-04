曼城贈李斯特城兩蛋 基亞利殊破16個月入球荒致意亡弟

基亞利殊今季不獲主帥哥迪奧拿重用，昨在英超才第7次正選。他甫開賽兩分鐘便接應翼鋒沙雲奴傳中射入，自前年12月中後再在英超破門，隊友馬莫殊其後在29分鐘把握李斯特城門將靴文遜接球甩手射入埋齋，助球隊以2：0勝出。今年首次擔正的基亞利殊賽後含淚透露，比賽日正是其只活了9個月的弟弟死忌，「我父母有入場觀戰。每年這天對我的家庭總是難受的，但我為這入球高興」。

拉舒福特近兩仗入3球

維拉3新兵建功客勝白禮頓

同日阿士東維拉藉冬季轉會窗期間加盟的拉舒福特、馬高阿辛斯奧及當耶爾馬倫分別「士哥」，作客以3：0輕取白禮頓，賽後以30戰得48分名列第7，落後1分的「海鷗」則排第8位。「福仔」疑已漸入佳境，事關這曼聯借將連同上場英格蘭足總盃8強淘汰普雷斯頓開齋，近兩仗已獨取3球。

此外，紐卡素藉中場辛度東拿利右路邊線接近零角度的「半傳半射」入世界波，助球隊主場以2：1擊退賓福特；葉士域治作客以2：1挫般尼茅夫後以20分續排尾三，落後尾四狼隊9分，又分別以3及10分領前尾二李城，以及主場打和水晶宮的包尾大幡修咸頓。另英超賽會落實將於下周六起正式使用半自動越位系統協助執法。