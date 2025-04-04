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體育

利物浦打吡破愛華頓保12分優勢 達高斯基收山腳未被逐惹議 拖肥名宿：應領紅

【明報專訊】利物浦昨在英超默西塞德郡打吡戰，藉前鋒迪亞高祖達的爭議入球，主場以1：0險勝愛華頓，賽後30戰得73分，再度拋離次席阿仙奴12分，續向第2次封王進發。愛華頓此役踢法粗野，其中守將達高斯基向對方中場阿歷斯麥亞里士打施「收山腳」極為礙眼，賽後連「拖肥」名宿鄧肯費格遜亦「幫理不幫親」，指摘這足以令對手斷腳。

利物浦上月中先後在歐聯16強及英格蘭聯賽盃決賽，不敵巴黎聖日耳門和紐卡素，接連失落兩項錦標，卻藉接着的國際賽檔期而得以喘息，昨在英超重新出發面對鄰會愛華頓取得主導權，鋒將穆罕默德沙拿先在28分鐘頭槌攻門被敵軍門將比克福特沒收。「拖肥」前鋒比圖比東卡5分鐘後快速突擊，其間把握「紅軍」中堅華基爾雲迪積克解圍失誤「踢空氣」長驅直進，最後射門中柱彈出。兩軍上半場終以互交白卷結束。

祖達爭議入球奠勝

下半場接戰至53分鐘，利物浦中場賴恩格雲貝治放冷箭被比克福特拍出，隊友迪亞高祖達4分鐘後，於禁區頂接應疑已越位的前線拍檔路易斯迪亞斯後腳妙傳後，再冷靜扭過兩名敵軍球員後起腳射入，並終憑這入球助紅軍以1：0險勝，將英超連續不敗增至26場。另若利物浦未來兩場英超連贏富咸和韋斯咸，現落後12分的次席阿仙奴同時又連負愛華頓及賓福特，紅軍之後在本月20日作客李斯特城只要保持不敗，便可提早5輪稱王。

紅軍26輪不敗 拖肥近10輪首負

利物浦目前奪標形勢雖然大好，但主帥史諾着眼於拖肥中堅達高斯基，在此役初段蓄意起腳撐中阿歷斯麥亞里士的小腿後，視像裁判（VAR）介入僅10秒便判定只需領黃。這名荷蘭籍教頭說：「那是一個最明顯不過的犯規動作，每個人都在談論它，所以不用由我評論。」拖肥名宿鄧肯費格遜則說：「那是一記可怕的犯規，足以令對手斷腳。何以沒有球員被逐？毫無疑問，應是直接領紅。」

另在比賽末段，後備上陣的利物浦鋒將達雲紐尼斯，在球證已吹停比賽下仍推球入禁區，最後被比克福特「抽水」大力踢跌，事件中紅軍固然未獲判12碼，但令人驚訝的是，球證認為該名烏拉圭國腳浪費時間，故向他出示黃牌。此外，愛華頓主帥莫耶斯賽後稱球隊失守的過程中，敵鋒路易斯迪亞斯是越位在先，所以應判入球無效。這場敗仗也令拖肥連續9場英超不敗告終。另阿仙奴證實日前挫富咸時，觸傷腿筋的守將加比爾馬加希斯需做手術及提早收咧。

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