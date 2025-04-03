高爾夫球首升格體院精英A級 許龍一感鼓舞

除了上屆亞運高球男子個人賽金牌得主的許龍一外，藝人兼前港隊成員何雁詩（Stephanie） 亦獲邀出席高爾夫球桿量身定裝服務供應商Tour Fitting Golf（TFG）旗艦店開業儀式，後者更在TFG工作坊人員的協助下，完成推桿挑戰。

稱港高球隊各級別均具競爭力

上月底在國際系列賽澳門站以總成績低標準13桿並列第6名完賽的許龍一，昨雖因背傷困擾而無法親自示範揮桿動作，只能勉強做出推桿，他坦言傷勢恢復需時，但對康復充滿信心說：「我始終會參加比賽，不可能很快完全恢復，但我與物理治療師和醫生保持密切聯繫，相信只是時間問題。」

對於高球歷史性升格為體院A級項目，許龍一稱這對港隊上下都是一種激勵，「不論男、女子組，再到青少年的表現，我們在每個級別均具有競爭力，包括隊中新星劉弦（Arianna）亦正參加美國奧古斯塔女子國家業餘錦標賽」。

放眼年底全運主場爭獎牌

粵港澳全運會將於今年11月上演，包括高球在內的8個比賽項目將在港進行，勢以港隊代表身分參賽的許龍一直言這絕對是港隊今年的目標之一，「我知道今年港隊將是一支強大的隊伍，擁主場優勢下有機會登上頒獎台，我們賽前會參加更多比賽，像香港公開賽就是全運會前的一次絕佳熱身機會」。