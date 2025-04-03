明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

高爾夫球首升格體院精英A級 許龍一感鼓舞

【明報專訊】對於近期政府公布高球升格為香港體育學院「A級」精英體育項目，昨出席店舖開業儀式的高爾夫球港隊「一哥」許龍一（Taichi）表示歡迎，形容這對港隊是一大激勵，「我們在每個級別上都具有競爭力，這是當之無愧的肯定」。

除了上屆亞運高球男子個人賽金牌得主的許龍一外，藝人兼前港隊成員何雁詩（Stephanie） 亦獲邀出席高爾夫球桿量身定裝服務供應商Tour Fitting Golf（TFG）旗艦店開業儀式，後者更在TFG工作坊人員的協助下，完成推桿挑戰。

稱港高球隊各級別均具競爭力

上月底在國際系列賽澳門站以總成績低標準13桿並列第6名完賽的許龍一，昨雖因背傷困擾而無法親自示範揮桿動作，只能勉強做出推桿，他坦言傷勢恢復需時，但對康復充滿信心說：「我始終會參加比賽，不可能很快完全恢復，但我與物理治療師和醫生保持密切聯繫，相信只是時間問題。」

對於高球歷史性升格為體院A級項目，許龍一稱這對港隊上下都是一種激勵，「不論男、女子組，再到青少年的表現，我們在每個級別均具有競爭力，包括隊中新星劉弦（Arianna）亦正參加美國奧古斯塔女子國家業餘錦標賽」。

放眼年底全運主場爭獎牌

粵港澳全運會將於今年11月上演，包括高球在內的8個比賽項目將在港進行，勢以港隊代表身分參賽的許龍一直言這絕對是港隊今年的目標之一，「我知道今年港隊將是一支強大的隊伍，擁主場優勢下有機會登上頒獎台，我們賽前會參加更多比賽，像香港公開賽就是全運會前的一次絕佳熱身機會」。

上 / 下一篇新聞