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體育
2025年4月3日星期四
森林隔32年英超雙殺曼聯 穩居季席放眼歐聯 艾蘭加倒戈一箭定江山
沙卡久休復出即建功 領阿仙奴挫富咸守次席
車路士倫敦打吡迎熱刺 占士放眼歐聯席位力撐馬利斯卡
皇馬加時險勝皇蘇闖西盃決賽
利華古遜德盃4強反負德丙隊無緣衛冕
體壇快訊：杜凱琹仁川冠軍賽首圈下馬
電視精選
港單車女隊環泰公路賽奪冠 李思穎膺車手總亞軍兼披白色戰衣
高爾夫球首升格體院精英A級 許龍一感鼓舞
約基治轟61分兼取三雙 無助金塊加時負木狼
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【明報專訊】（請看附圖）
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