體壇快訊：杜凱琹仁川冠軍賽首圈下馬

15歲港將余穎童周末初戰英少年賽

在香港出生、馬來西亞成長的15歲小將余穎童，將在後日起一連兩日首次代表Tim Gray Motorsport車隊出戰英國Ginetta少年賽車錦標賽首站，成為今屆28名車手當中唯一的女將。該項合共8站的比賽是專為14至17歲青少年而設，這次也是余穎童首度挑戰此項賽事。

博洛尼亞意盃4強先取安玻里

暫排意甲第4的博洛尼亞，昨晨在意大利盃4強首回合憑中場柯蘇連尼在23分鐘先拔頭籌，前鋒達寧加其後再在29、51分鐘連入兩球下，最終作客以3：0輕取排意甲尾3的安玻里，晉級決賽在望。博洛尼亞將在本月尾返主場出擊次回合賽事。

PSG法足盃反勝乙組隊闖決賽

法甲榜首之師巴黎聖日耳門（PSG）昨晨雖在法國足總盃4強曾在上半場一度以1：2落後予近96年以來首度闖入法足盃4強的法乙球隊登卡基，但換邊後靠狀態火熱的法國國腳鋒將奧士文尼迪比利梅開二度領銜下，最終作客以4：2反勝，躋身下月底舉行的決賽，亦保留今季四冠王的希望。