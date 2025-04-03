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體育

皇馬加時險勝皇蘇闖西盃決賽

【明報專訊】力爭衝擊三冠的西甲班霸皇家馬德里，昨晨在西班牙盃4強次回合與對手皇家蘇斯達合演峰迴路轉的賽事。首回合作客領先1球的「銀河艦隊」，此仗主場戰至80分鐘曾一度陷出局邊緣。惟末段連入兩球將比賽拖至加時，復由後衛魯迪格於加時下半場末段建奇功，助主隊踢成4：4完場，兩回合計以5：4險勝皇蘇躋身決賽。

魯迪格加時頭槌奠勝 安察洛堤不滿單場失4球

兩軍昨仗合演「入球騷」，並由客軍皇家蘇斯達射手巴倫尼特斯亞16分鐘單刀建功揭開序幕。主隊皇家馬德里的恩歷克在30分鐘以一記挑射扳平，但換邊後皇蘇靠對方守將阿拉巴「擺烏龍」及奧耶沙巴爾的入球，總比數一度反超前3：2。皇馬其後再由中場祖迪比寧咸及曹亞文尼取得「士哥」，但皇蘇鋒將奧耶沙巴爾臨完場前最後一擊得手，雙方法定時間總比數踢成4：4平手要加時續戰。最終皇馬守將魯迪格在115分鐘接應角球頭槌頂入奠勝，並助球隊繼2023年後再度殺入西班牙盃決賽。

雖然皇馬在這場惡戰笑到最後，主帥安察洛堤賽後受訪時就明顯「笑唔出」，並對麾下表現頗為不滿，「這當然是一場精彩的比賽。不過除了大量入球外，還伴隨大量失誤。我們的攻擊球員很有效率，但整體而言卻不夠平衡。一場比賽出現4個失球並不理想。唯一值得慶幸的是，我們總算完成任務，打入西班牙盃決賽」。

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