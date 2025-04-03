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體育

車路士倫敦打吡迎熱刺 占士放眼歐聯席位力撐馬利斯卡

【明報專訊】今季表現相當飄忽的倫敦雙雄車路士及熱刺，明晨將演同市打吡。主場出擊的車路士要為打入前4名爭取來季歐聯資格努力，重心已轉移至歐霸盃賽場的熱刺，主帥普斯迪高路就證實巴西國腳射手李察利臣傷癒回歸。

目前29戰積49分的車路士，已落後位列季席並多踢一場的諾定咸森林8分。而「藍戰士」上輪聯賽不敵另一同市勁敵阿仙奴前，曾一度取得四連勝佳績，但再之前5仗卻只錄得1勝4負，表現大起大落。惟球隊隊長列斯占士接受《天空體育》訪問時，則公開反駁部分球迷對主帥馬利斯卡的批評有欠公道，「我們由季初開始訂立的目標，是球隊來季可以參加歐聯賽事。如今我們仍向着這目標前進，而且時間仍然尚早。現在就斷定我們成績不符合預期，主帥要為此負上責任，這顯然並不公平」。

彭馬馬度基積遜勢復出攻堅

藍戰士今仗將有攻擊核心高爾彭馬復出上陣，前線雙子馬度基及尼高拉斯積遜預計亦有望趕及傷癒，加上該隊最近12次面對熱刺錄得9勝2和1負壓倒性優勢，馬利斯卡自然希望以一場打吡勝仗，重新向球迷證明自己。

普帥為戰績感失望 歸咎傷兵多賽程密

至於29戰僅得34分的熱刺，主帥普斯迪高路賽前就坦承今季球隊表現令人失望，緣於「主將長傷、休賽期短及賽程頻密」，導致球隊傷病潮嚴重惡化。不過普帥也表示，剛過去的國際賽期「總算未有增加傷員，部分球員狀態也有好轉」，同時確認巴西射手李察利臣已復操，有望短期內復出，分擔隊長孫興慜的攻堅壓力。

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