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體育

沙卡久休復出即建功 領阿仙奴挫富咸守次席

【明報專訊】養傷逾3個月的翼鋒布加約沙卡昨在英超復出建功，助阿仙奴在倫敦打吡主場2：1挫富咸，賽後以30戰得61分續守在次席，惟「兵工廠」守將加比爾馬加希斯及祖利安添巴此役同告傷出，令後防傷兵問題雪上加霜。

此仗再度串演前鋒的西班牙國腳中場米基爾馬連奴於37分鐘射門，「省」中富咸後衛令皮球改變方向入網，阿仙奴以1球領前上半場。換邊後戰至66分鐘，去年尾觸傷腿筋的阿仙奴翼鋒布加約沙卡後備上陣復出。73分鐘，「兵工廠」鋒將加比爾馬天尼利接應馬連奴的傳中球，第一時間凌空以後腳妙傳後柱的沙卡輕鬆頂入今季個人第6個英超入球，並最終協助球隊以2：1擊退於完場前補時階段藉前鋒洛迪高梅尼斯追回一球的富咸。

守將加比爾添巴齊傷退添憂

阿仙奴領隊阿迪達賽後稱沙卡的回歸是「 一個美妙的時刻，為主場帶來能量」，又指球迷對這名23歲的英格蘭國腳展示了「愛、尊重和欣賞」。然而，加比爾馬加希斯及祖利安添巴昨仗疑分別因觸傷腿筋和膝部，先後於16及77分鐘退下火線，恐令阿仙奴後防鬧兵荒，事關球隊已有富安健洋長唞，卡拉科利及賓韋特也正在養傷。兵工廠將在周六晚英超作客愛華頓，下周中便會在歐聯8強首回合主場大戰西甲班霸皇家馬德里。

狼隊小勝韋斯咸護級形勢明朗

此外，狼隊昨主場以1：0小勝韋斯咸後雖續排尾四，但暫拋離今晨作客般尼茅夫的尾三球隊葉士域治12分，護級形勢樂觀。

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