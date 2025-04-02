利物浦打吡在前 史諾避談3主力續約 盼洗兩連敗頹風 愛華頓9輪不敗硬仗難免

連失歐聯英聯盃 季內首連敗

利物浦在英超暫以29戰得70分高踞榜首，惟過去兩仗先於歐聯16強次回合不敵巴黎聖日耳門，並戰至互射12碼落敗，及後又於英格蘭聯賽盃決賽敗予紐卡素，接連失掉兩項盃賽兼吞下今季首次連敗。

「紅軍」明晨重返聯賽迎戰愛華頓再演默郡打吡，主帥史諾賽前明言勢必是場硬仗，「在莫耶斯接掌後，愛華頓成績明顯提升，且過去9輪聯賽未嘗一敗，包括己隊在2月作客打和2：2的一仗，這反映我們要贏得這場打吡戰絕不容易」。他又特別提及球隊在英聯盃的敗仗，是他領軍以來「首次覺得輸波是合理戰果」，在近况此消彼長下「硬仗難免」。

史諾稱3將續約問題不損場上專業

此外，除了近期盛傳獲西甲豪門皇家馬德里積極斟介的右閘阿歷山大阿諾特外，紅軍陣中另外兩大主力的中堅兼隊長華基爾雲迪積克，以及首席射手的翼鋒穆罕默德沙拿，同樣將於今夏約滿。賽前史諾再被記者問及3人的合約進展，史諾未有正面回應，僅稱：「這問題在過去8個月一直煩擾着我，我只想說3人今季的表現都很好，續約與否都不會影響大家在場上的專業態度，這才是我最關心的。」

軍情方面，紅軍除了阿諾特及另一後衛祖高美斯續因傷缺陣外，史諾透露有微傷的中場賴恩格雲貝治是役可候命，門將艾利臣比加則已復操將在賽前決定披甲與否。而愛華頓則有鋒將卡維特利雲及杜韋麥尼爾在內4將因傷避戰。

利物浦宣傳亞洲行 挑戰筷子遊戲

另外，利物浦前日落實將於今夏出訪亞洲，包括率先來港並於7月26日在啟德主場館與AC米蘭合演友賽性質的「渣打盃」，其後再赴日本踢另一場友賽（對手未定），而會方找來阿歷斯麥亞里士打、路易斯迪亞斯及遠藤航提早造勢，試玩筷子遊戲之餘，亦試食日本零食。至於同於今夏訪港、在7月31日與阿仙奴上演史上首次英國以外北倫敦打吡的熱刺，則別出心裁地以香港彩虹邨為宣傳片背景。