黃澤林憶邁賽遭對手輕視 藉不服輸心態激發鬥心 冀日後啟德獻技

返港後感廣受關注 首入場睇七欖

黃澤林以外卡身分直入邁阿密公開賽正賽，首圈先挫德國籍球手艾特馬亞後，次圈險勝世界排名14位的22歲美籍新星舒爾頓，震驚網壇，最終第3圈僅負排89名的澳洲籍球手阿當禾頓。Coleman昨受訪時表示，上周三晚返港後感受到多了支持，街上多了人認到他和要求合照。他前日獲邀入啟德體育園主場館，首次現場看香港國際七人欖球賽，感受熾熱氣氛後，自己也希望將來能在啟德體育園比賽，「去年在維園出戰台維斯盃時，感受到很多市民支持，七欖場地大很多，港隊比賽時得到現場所有觀眾打氣，令我有少少起雞皮」。

邁阿密公開賽亦給予黃澤林往後的信心，「我之前提及過，有些球手常睇唔起香港球手，是有少少輕敵，尤其我對舒爾頓時，一開始睇到他笑緊我，覺得好容易贏我，當時我和教練講『我要贏呢個人』。我最唔鍾意別人覺得我唔得，我就證明給對方睇，我是可以抗衡甚至有機會贏到世界最頂尖球手」。

網球未來兩年續成香港體育學院A級精英項目，黃澤林重申頻繁海外比賽、教練團隊及物理治療均需一定開支，激勵他這兩年要更努力比賽為網球在體院「留級」，「不僅考慮自己，我更想幫助其他香港球手。在香港成為運動員並不容易，體院資助無疑提供了安全感。我很榮幸可代表到香港比賽，這是我的屋企、在這裏成長」。他感恩父母背後全力支援，令他可專注比賽，「家人不是運動員出身而是教育界，好多謝和感恩他們是我的父母和家姐」。

期待首戰ATP泥地賽 年內目標續爭前百

現世界排名升至170位的黃澤林稱，今年會續以打入頭100位為目標。他透露留港到本周，下周將重投訓練，備戰本月中及月底的巴塞隆拿和馬德里公開賽，首戰ATP巡迴賽的泥地賽，「我近排狀態幾好，但都累，所以返來唞一唞。我幾期待泥地賽，團隊已安排好訓練時間表。如果想做頂尖球手，長遠不能只打硬地賽」。