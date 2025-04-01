報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年4月1日星期二
利物浦阿仙奴熱刺米蘭7月底訪港 啟德主場館辦兩友賽 票價399至2499元
北倫敦打吡首移師海外 沙格拿京治同稱舊會誓贏波振軍心
體院與法國國家體育運動學院合作 旨優化兩地精英培訓
曼城反克般茅闖英足盃4強 夏蘭特掛彩或難戰曼市打吡
吳安儀衛冕英女子桌球賽 挫勒查露贏第22個排名賽
體壇快訊：巴塞西甲九連勝領3分
電視精選
黃澤林憶邁賽遭對手輕視 藉不服輸心態激發鬥心 冀日後啟德獻技
文錫邁阿密網賽登頂 碎偶像佐高域百冠夢
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
利物浦阿仙奴熱刺米蘭7月底訪港 啟德主場館辦兩友賽 票價399至2499元
北倫敦打吡首移師海外 沙格拿京治同稱舊會誓贏波振軍心
體院與法國國家體育運動學院合作 旨優化兩地精英培訓
曼城反克般茅闖英足盃4強 夏蘭特掛彩或難戰曼市打吡
吳安儀衛冕英女子桌球賽 挫勒查露贏第22個排名賽
體壇快訊：巴塞西甲九連勝領3分
電視精選
黃澤林憶邁賽遭對手輕視 藉不服輸心態激發鬥心 冀日後啟德獻技
文錫邁阿密網賽登頂 碎偶像佐高域百冠夢
利物浦阿仙奴熱刺米蘭7月底訪港 啟德主場館辦兩友賽 票價399至2499元
北倫敦打吡首移師海外 沙格拿京治同稱舊會誓贏波振軍心
體院與法國國家體育運動學院合作 旨優化兩地精英培訓
曼城反克般茅闖英足盃4強 夏蘭特掛彩或難戰曼市打吡
吳安儀衛冕英女子桌球賽 挫勒查露贏第22個排名賽
體壇快訊：巴塞西甲九連勝領3分
黃澤林憶邁賽遭對手輕視 藉不服輸心態激發鬥心 冀日後啟德獻技
文錫邁阿密網賽登頂 碎偶像佐高域百冠夢
prev
next