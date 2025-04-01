體壇快訊：巴塞西甲九連勝領3分

國米拿玻里齊贏續距3分

意甲榜首雙雄國際米蘭及拿玻里，昨於主場同以2：1擊退烏甸尼斯及AC米蘭，聯賽餘8輪下「藍黑軍」續以3分領先拿玻里，另意大利盃4強首回合明晨開戰，上圈淘汰祖雲達斯的安玻里先於主場鬥在聯賽五連勝的博洛尼亞，兩軍今季意甲兩度交鋒皆賽和1：1。

太陽折杜蘭特季後賽勢危

鳳凰城太陽昨在NBA常規賽有主將杜蘭特腳踝扭傷下，主場以109：148大敗予侯斯頓火箭，賽後僅以35勝40負排西岸第11，躋身季後賽情况不容樂觀。明尼蘇達木狼則主場以123：104擊敗底特律活塞，惟兩隊在第2節時爆發大規模衝突，導致共5名球員及兩個教練被逐。

龍隊協興甲一排球登頂

香港甲一排球聯賽前晚在荃灣體育館煞科，龍隊在男子組總決賽直落3局力挫仁濟衛冕，隊中二傳手袁思偉成為最有價值球員。女子組方面，協興在總決賽以局數3：1反勝葵青，連續兩屆封后，副攻何健瑤亦榮膺最有價值球員。龍隊及協興均有望取得明年亞洲冠軍聯賽的參賽資格。