體院與法國國家體育運動學院合作 旨優化兩地精英培訓

【明報專訊】香港體育學院昨與法國國家體育運動學院（INSEP）簽署合作備忘錄，旨在優化兩地的精英體育培訓系統。出席儀式的花劍港將崔浩然受訪時表示與高水平運動員一同訓練是難得的進步機會，對比賽有正面影響。
體院和學院昨簽署合作備忘錄，該備忘錄的關鍵合作領域，包括分享機構運作和項目發展的知識、交流運動醫學和運動科學技術、支援精英培訓及研究的創新項目發展、參與國際會議，以及籌辦交流訓練營。在簽署儀式上，體院院長蔡玉坤與學院總監Fabien Canu代表雙方正式簽署合作文件。
崔浩然信合作增發展機會
獲邀上台分享的法籍港隊單車總教練達海飛稱INSEP是全球頂尖學院的佼佼者，港隊單車運動員未來將可使用其單車訓練場地，而香港也會在法國運動員於亞洲比賽時提供協助。同場出席的崔浩然則相信這次合作或將帶來更多發展機會，「如果未來能經常與領銜劍擊運動的法國隊練習，對我們來說將是很大的幫助」。
男子港隊日前出戰花劍大獎賽秘魯利馬站，兩屆奧運冠軍的「世一」張家朗繼世界盃埃及開羅站後再次於個人賽8強止步，無緣獎牌，崔浩然對此表示，今年是團隊試驗不同策略的一年，「未必只是贏出一個比賽那麼簡單，目標是為未來的大型比賽做好準備」。