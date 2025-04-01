體院與法國國家體育運動學院合作 旨優化兩地精英培訓

體院和學院昨簽署合作備忘錄，該備忘錄的關鍵合作領域，包括分享機構運作和項目發展的知識、交流運動醫學和運動科學技術、支援精英培訓及研究的創新項目發展、參與國際會議，以及籌辦交流訓練營。在簽署儀式上，體院院長蔡玉坤與學院總監Fabien Canu代表雙方正式簽署合作文件。

崔浩然信合作增發展機會

獲邀上台分享的法籍港隊單車總教練達海飛稱INSEP是全球頂尖學院的佼佼者，港隊單車運動員未來將可使用其單車訓練場地，而香港也會在法國運動員於亞洲比賽時提供協助。同場出席的崔浩然則相信這次合作或將帶來更多發展機會，「如果未來能經常與領銜劍擊運動的法國隊練習，對我們來說將是很大的幫助」。

男子港隊日前出戰花劍大獎賽秘魯利馬站，兩屆奧運冠軍的「世一」張家朗繼世界盃埃及開羅站後再次於個人賽8強止步，無緣獎牌，崔浩然對此表示，今年是團隊試驗不同策略的一年，「未必只是贏出一個比賽那麼簡單，目標是為未來的大型比賽做好準備」。