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體育

利物浦阿仙奴熱刺米蘭7月底訪港 啟德主場館辦兩友賽 票價399至2499元

【明報專訊】4支歐洲名牌球會落實今夏雲集香港！澳洲活動公司TEG Sport昨舉行記者會宣布，今夏在啟德體育園主場館舉辦兩場「香港足球盛會2025」表演賽，分別由利物浦與AC米蘭在7月26日重塑歐聯決賽「伊斯坦布爾之夜」，以及阿仙奴與熱刺在7月31日合演「北倫敦打吡」。主辦方公布賽事票價由399元至2499元，預計兩場賽事能吸引共10萬人入場。

售票日待公布 3英超隊設公開操練

4支訪港隊伍中有3隊來自英超。今屆在英超獨領風騷的利物浦，陣中擁有穆罕默德沙拿和華基爾雲迪積克等當家球星，兩人今夏均約滿「紅軍」去留仍待確認；聯賽居次的阿仙奴則有馬田奧迪加特、迪格蘭賴斯及布卡約沙卡等星將。來自意甲的AC米蘭坐擁葡萄牙國腳翼鋒拉菲爾利亞奧，熱刺則有韓國隊射手孫興慜坐鎮。

主辦單位TEG Sport昨午與4間參賽球會先後公布訪港消息，當中利物浦對AC米蘭一戰獲冠名「渣打盃」。主辦方公布除了兩場賽事，再設不同活動讓球迷近距離接觸球星，當中阿仙奴、利物浦和熱刺將安排公開操練，票價由99至299元。比賽門票開售日期仍有待公布，主辦單位稱即日起可在網頁tegsport.com.au登記資料以獲取門票發售日期等資訊。另利物浦贊助商安盛率先公布，賽事分399元、799元、1299元、1699元、1999元及2499元共6種門票。

文化體育及旅遊局長羅淑佩亦有到場出席記者會，致辭時稱承接前日圓滿舉辦香港國際七人欖球賽，昨公布外隊賽為盛事「超級3月」完美落幕。她提到賽事將是啟德體育園上月開幕以來首次舉辦國際級外隊賽，認為4隊聚首香港顯示主辦方對香港市場十足信心，相信屆時會掀起一股足球熱潮。

本報〈聞風筆動〉專欄曾提及TEG Sport原伙拍去年捲入美斯無落場風波的Tatler Asia辦賽，最終後者疑被「踢走」。TEG Sport總監Rachael Carroll在發布會後受訪時重申，TEG是這次活動發起者，強調公司已在世界各地舉辦過逾50場賽事。她又說與港府、啟德體育園及香港足總等持份者溝通順利，並透露正向大型體育活動事務委員會申請「M」品牌資助，金額未定。

主辦方：參賽球會承諾強陣訪港

至於有否在合約上與各球會制定確保重點球星出場的條款，Rachael Carroll說：「這些球會承諾派出最強陣容，他們亦有商業伙伴、贊助商在香港，這些都會確保球會讓陣中最高質素的球星落場獻技。」

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