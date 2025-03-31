足壇快遞：拜仁險勝聖保利續領6分

美斯建功助邁阿密退費城

國際邁阿密昨於美職先讓美斯列後備，惟這名阿根廷球王下半場55分鐘入替僅兩分鐘即建功，終助球隊主場以2：1擊敗費城聯，美職開季取4勝1和暫列東岸榜首。至於上季總冠軍洛杉磯銀河主場以1：2不敵奧蘭多城後開季6戰未勝，暫居東岸尾二。

杜陀首領祖雲旗開得勝

在國際賽期時解僱莫達改聘杜陀掌帥的祖雲達斯，昨在意甲主場藉鋒將基倫耶迪斯上半場25分鐘攻入奠勝球以1：0擊敗熱拿亞，杜陀首領軍旗開得勝。值得一提的是，耶迪斯的入球正是由杜陀在場邊快步拾起皮球予中場古普美拿斯擲球外球發動，前者賽後笑言沒就此戰術事先訓練。

PSG法甲四連霸欠1分

法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）昨聯賽作客聖伊天，雖在上半場9分鐘遭破門，惟在5名球員建功下反勝6：1，賽後以27戰71分領先次席的摩納哥21分及同日輸波跌落第3的馬賽22分，聯賽餘7輪下只要在周六主場鬥昂熱再取1分即可完成法甲四連霸。