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體育

大埔7：3狂勝理文 馬卡雷拿中三元助返榜首

【明報專訊】大埔昨在港超憑前鋒馬卡雷拿「戴帽」及伊高沙托尼助攻「大四喜」兼入球梅開二度，作客將軍澳運動場以7：3大勝有前鋒安尼亞「起孖」的理文，賽後18戰41分，以1分反壓東方重登榜首。理文暫代主教練朱兆基賽後引述班主李文恩說：「唔好再畀隊波跌落去！」

大埔昨仗18分鐘憑伊高左路射遠柱先開紀錄，他26分鐘主射12碼入網梅開二度，加上馬卡雷拿補時階段射成3：0完半場。理文換邊後由安尼亞在60分鐘追回一球，不過大埔在67及69分鐘分別由馬卡雷拿及陳肇鈞建功拉開至5：1。理文翼鋒艾華頓73分鐘再追一球，惟大埔中場帕特華維迪及馬卡雷拿於75及77分鐘錦上添花，終以7：3大勝尾段有安尼亞再建功的理文。大埔賽後18戰41分，以1分反壓東方重返榜首；理文踢少1場落後6分，以35分排第3。

理文暫帥朱兆基對麾下失望 「像泄氣地比賽」

大埔主教練李志堅賽後雖承認比數有些始料不及，「但我覺得都要檢討，球隊不應該出現這些大意失球」。暫代領軍的理文助教朱兆基則對麾下發揮大感失望，「我覺得賽果難以控制，贏和輸都會有，但我見到有些球員好像泄氣地比賽，我完全不能接受」。

至於賽前榜尾的北區，雖有先開紀錄的古杜拉在33分鐘兩黃一紅被逐，但最終藉簡嘉亨補時絕殺，作客4：3險勝九龍城，賽後18戰12分微升1位排第8。

另傑志女足在前晚女甲憑朱寶恩在75分鐘建功，以1：0小勝次席的仁足社，12戰全勝下提早3輪衛冕聯賽冠軍。

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