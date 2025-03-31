明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

阿根廷男隊挫法國 世巡賽分站三連霸

【明報專訊】香港國際七人欖球賽重頭戲的世巡賽，男子組由今季總成績首位的阿根廷隊所向披靡，決賽以12：7勇挫上屆總冠軍法國隊，今季分站三連霸。女子組則由新西蘭隊以26：19力克澳洲隊，取得香港站三連冠。

阿根廷隊昨午4強先對陣澳洲隊，在舒爾斯連中三元下以31：7過關。法國隊則靠馬迪奧加西亞絕殺以24：17力克斐濟隊。前兩站皆奪冠的阿根廷於決賽早段有比蘭甸尼達陣被判詐糊，半場互無紀錄。法國下半場尚餘4分43秒時，有迪拉馬因粗野攔截領黃牌須離場兩分鐘，阿根廷隨即把握人數優勢，由艾華利斯達陣打破僵局，及後靠蒙尼達再下一城，拉開12：0優勢。法國最後一擊由阿費爾破蛋亦於事無補，阿根廷保住12：7勝局，今季連續3站奪冠。

阿根廷主將盧斯安奴干沙利斯賽後獲頒本站最佳球員，他形容球隊突破宿命首在香港封王，是讓人難忘的經歷，「我們自2004後首次殺入4強，已覺得是勝利，在香港大球場倒霉的時間已過去，能夠奪冠而回是極佳的成就」。「藍白軍」去年曾在世巡總決賽不敵法國失冠，他形容這次擊敗對方確實有復仇感，「不清楚是否應以『復仇』形容，但與法國確實有點宿敵關係」。

新西蘭女隊分站決賽三碰澳洲

下半場兩達陣取香港站三連冠

女子組方面，新西蘭與澳洲今季第3次在分站決賽交鋒。兩軍半場賽和12：12下，新西蘭於下半場靠佐渣米娜兩度達陣，以26：19擊敗對手，今季第三度封后。眾將接過獎盃後，大跳傳統哈卡舞（Haka）慶祝。

上 / 下一篇新聞