阿根廷男隊挫法國 世巡賽分站三連霸

阿根廷隊昨午4強先對陣澳洲隊，在舒爾斯連中三元下以31：7過關。法國隊則靠馬迪奧加西亞絕殺以24：17力克斐濟隊。前兩站皆奪冠的阿根廷於決賽早段有比蘭甸尼達陣被判詐糊，半場互無紀錄。法國下半場尚餘4分43秒時，有迪拉馬因粗野攔截領黃牌須離場兩分鐘，阿根廷隨即把握人數優勢，由艾華利斯達陣打破僵局，及後靠蒙尼達再下一城，拉開12：0優勢。法國最後一擊由阿費爾破蛋亦於事無補，阿根廷保住12：7勝局，今季連續3站奪冠。

阿根廷主將盧斯安奴干沙利斯賽後獲頒本站最佳球員，他形容球隊突破宿命首在香港封王，是讓人難忘的經歷，「我們自2004後首次殺入4強，已覺得是勝利，在香港大球場倒霉的時間已過去，能夠奪冠而回是極佳的成就」。「藍白軍」去年曾在世巡總決賽不敵法國失冠，他形容這次擊敗對方確實有復仇感，「不清楚是否應以『復仇』形容，但與法國確實有點宿敵關係」。

新西蘭女隊分站決賽三碰澳洲

下半場兩達陣取香港站三連冠

女子組方面，新西蘭與澳洲今季第3次在分站決賽交鋒。兩軍半場賽和12：12下，新西蘭於下半場靠佐渣米娜兩度達陣，以26：19擊敗對手，今季第三度封后。眾將接過獎盃後，大跳傳統哈卡舞（Haka）慶祝。