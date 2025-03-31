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體育

港隊七欖銀劍稱王封后 男隊再挫國家隊衛冕 女隊主場首掄元償願

【明報專訊】香港國際七人欖球賽昨煞科，在啟德體育園主場館上演決賽日。中國香港七欖代表隊分途出戰男、女子銀劍賽決賽，分別擊敗中國國家隊及哈薩克隊，同以全勝姿態衛冕及首奪錦標。

啟德主場館在決賽日續打開天幕舉行，港男、女欖在小組皆兩連勝，分途晉身Melrose銀劍賽決賽。港男欖對手為國家隊，兩隊首日對壘港隊反勝31：7，昨仗亦被國家隊的劉金龍率先達陣，再次先落後0：5。惟及後新秀艾維達拜奧建功後，紀遠恆半場前最後一擊再達陣，連同踢入兩個附加球，助港隊半場反先14：5；港隊在下半場再由薩耶斯、葛史活、虎拿當尼及丹馬克接連建功，終以38：5大勝，連續兩屆高舉銀劍。

李卡度盼港隊更多華人面孔

華將李卡度賽後說，固然希望球隊有更多華人面孔，「不過無論隊友是否識講廣東話，大家都是在香港出世或成長，攜手為這地方比賽」。他稱球隊未來半年會全力備戰年底舉行的粵港澳全運會；今屆首代表港隊出戰的紀遠恆在啟德累積兩個達陣，即將返英繼續學業的他笑言奪冠後捏了自己一下確認非置身夢境，「我欣喜若狂，希望球迷見證港隊奪冠後能滿載而歸」。英語受訪的他其後再以半鹹淡廣東話答謝球迷，「多謝你哋睇我哋打欖球」。

至於打頭陣的港女欖，決賽對手為哈薩克隊。港隊首日以29：14擊敗哈薩克，此戰形勢亦佔優，開賽約一分鐘便由林莎芘邊路達陣，並靠陳楚琪射入罰球領先。哈薩克未久達陣追至5：7，惟Tatyana Kruchinkina攔截時撞到莊嘉欣頭部被球證出示紅牌驅逐。港隊取得人數優勢下再由莊嘉欣和林莎芘建功，半場領先19：5；下半場再由隊長高香慧、伊洁茜和韋諾蒔達陣，加上藍嘉敏埋齋下以45：5大勝。

港女隊去年在銀劍賽不敵國家隊屈居亞軍，這次終如願主場封后。此戰錄得達陣的莊嘉欣賽後興奮道：「從舊地方到新地方，香港七欖賽仍是屬於香港人，能在這裏奪冠很開心，希望把舊傳統增添新元素並延續下去」。

賽事日均逾3萬人入場

香港七欖今屆首度從香港大球場移師啟德主場館，世界欖球總會主席Brett Robinson總結賽事時，盛讚啟德場配套讓運動員感到被重視，「這場地是專為七人欖球而設，有24個更衣室，每當經過更衣室時，就會聽到女生們載歌載舞，運動員真正享受在這裏的體驗和感到被重視」。

賽事3日均吸引逾3萬人入場，世界欖總行政總裁Alan Gilpin對此感到滿意，並形容這對啟德主場館是很好的壓力測試，「世界各地的場地在新開張時都會面臨挑戰，不論遇到什麼困難，相信啟德正處理和克服它」。

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