19歲捷克新星首闖千分決賽 爆冷淘汰費利斯 決戰偶像佐高域爭冠

強勁發球制敵 「歸功」與美斯握手

積及文錫與費利斯曾在2023年美國公開賽交手，當時費利斯輕鬆直落3盤獲勝。惟昨仗捲土重來的文錫，首盤力戰至「搶七」下贏細分7：4先拔頭籌。費利斯雖在第2盤以6：4扳回一城，但文錫決勝盤再次在「搶七」階段贏細分7：4，最終成功報回早前一敗之仇，並首度殺入ATP世界巡迴賽男單決賽。

值得一提的是，文錫昨仗得以脫穎而出，其強勁發球堪稱一大殺着。該捷克小將全場開出25個發球直接得分（Ace球），足足比費利斯多11個。此外，他的第一發球得分率亦高達82%。不過接受賽後訪問時，文錫則打趣要將勝仗「歸功」於阿根廷球王美斯，他表示：「我在賽前有幸與他（美斯）會面交談及握手，但我之後一直都刻意不去洗手，因為我相信美斯的『神之一手』會為我帶來好運，事實證明這可能是我得勝的原因之一！」

佐高域誓取生涯百冠里程碑

相比文錫兩度與費利斯打至「搶七」，同樣殺入男單決賽的佐高域，4強戰况則輕鬆得多。他面對「老對手」保加利亞籍的狄米托夫，僅花70分鐘就直落兩盤6：2、6：3贏波而回。連同此仗在內，佐高域面對狄米托夫已取11連勝，總對賽紀錄則為13勝1負。

距離贏得個人第100座錦標僅一步之遙，佐高域賽後不諱言希望可在今次邁阿密賽圓夢，「自從在巴黎奧運贏得個人第99個冠軍後，每次參賽我都以第100冠為目標，可惜至今仍未如願。今次我必定全力以赴，爭取當日成為我的百冠紀念日」。