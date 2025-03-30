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2025年3月30日星期日
港欖主場爭奪銀劍 男女隊小組兩戰全勝分途闖決賽
新西蘭男欖8強反負法國 三連霸夢碎
占士偕麥馬拿文現場看七欖 讚啟德天幕似英國千禧球場
輪椅港將入場感受氣氛 讚交通較便利
哥迪奧拿批曼城麾下今季表現不值領獎金
體壇快訊：鄧吳配越南挑戰賽爭冠
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19歲捷克新星首闖千分決賽 爆冷淘汰費利斯 決戰偶像佐高域爭冠
港男籃3×3亞洲盃無緣8強
佘繕妡何瑋桁重劍世盃摩洛哥站一輪遊
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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