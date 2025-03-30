體壇快訊：鄧吳配越南挑戰賽爭冠

東方遭港會逼和或失「首」

港超榜首東方昨晚縱有射手巴科爾開紀錄，但最終在旺角大球場被港會逼和1：1，失兩分後18戰得40分，兩分領先次席的大埔但多踢一場。大埔今晚6時作客將軍澳運動場對第3名的理文爭上榜首。至於傑志昨午作客3：1挫冠忠南區，賽後18戰35分續排第4。

丹尼爾強姦案獲撤控

曾效力西甲班霸巴塞隆拿的巴西前國腳後衛丹尼爾，日前就強姦罪上訴得直，獲西班牙法院撤銷控罪。這名41歲球星被指控於2022年底於巴塞一間夜店涉強姦一名女性，其後被判刑，其後上訴的他獲准以100萬歐元（約843萬港元）保釋。另外，在西甲居首的巴塞明晨將於聯賽迎戰基羅納，力爭各賽事六連勝。

灰熊解僱主帥贊堅斯

孟菲斯灰熊昨宣布解僱主帥泰萊贊堅斯，結束雙方逾6年合作。這支西岸球隊雖以44勝29負暫列第5，出線季後賽在望，惟近7場吞下5敗陷低潮。另外，金州勇士昨有球星史堤芬居里傷癒復出貢獻23分，助球隊在NBA常規賽作客111：95挫新奧爾良塘鵝返勝軌。

利華古遜挫波琴守次席

衛冕的利華古遜昨晨於德甲憑阿歷斯加西亞、邦尼菲斯及艾米艾里各建一功，在主場以3：1擊敗波琴，兩連捷後以27戰得59分續守次席。