占士偕麥馬拿文現場看七欖 讚啟德天幕似英國千禧球場

利物浦名宿麥馬拿文與占士昨獲邀到啟德主場館看七欖，並到球迷村與公眾玩互動遊戲等。麥馬拿文受訪時稱，今次是他首次入場看香港七欖，「我之前只在電視上看過轉播，啟德新場很宏偉、設施一流」。他期待今與占士到南看台盡興。

近年已多次來港的占士，繼去年在香港大球場後再次親臨香港七欖，「去年我首次看香港七欖，感受到南看台的狂熱氣氛，我很期待啟德場能否延續甚至超越那種體驗。感覺球場內部空間比外觀更廣闊」。他又認為啟德主場館跟英國卡迪夫的千禧球場相似，同樣有可開合天幕，「尤其香港夏天較濕熱，屆時應關上天幕以防觀眾脫水」。

期待舊會利物浦再主場英超封王

利物浦今季英超領先阿仙奴12分居首，占士認為尚餘9輪紅軍只需贏多5場就可奪冠，很難想像阿仙奴可後來居上；麥馬拿文則讚主帥史諾工作出色，「上次奪冠是在疫情時沒人的球場，今次若能在晏菲路球場於球迷面前捧盃會更美好」。至於今屆歐聯冠軍，占士看好16強淘汰利物浦的巴黎聖日耳門（PSG）首奪歐聯，「他們擊敗利物浦的表現非常精彩，我認為他們是目前歐洲最佳球隊」。