明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

占士偕麥馬拿文現場看七欖 讚啟德天幕似英國千禧球場

【明報專訊】香港七欖近年都有足球英超勁旅利物浦名宿入場，今年輪到中場麥馬拿文與門將占士首次到訪啟德體育園主場館。兩位「紅軍」名宿接受本報訪問時讚揚啟德主場館廣闊，可開合的天幕更令占士聯想到與英國的千禧球場相似。

利物浦名宿麥馬拿文與占士昨獲邀到啟德主場館看七欖，並到球迷村與公眾玩互動遊戲等。麥馬拿文受訪時稱，今次是他首次入場看香港七欖，「我之前只在電視上看過轉播，啟德新場很宏偉、設施一流」。他期待今與占士到南看台盡興。

近年已多次來港的占士，繼去年在香港大球場後再次親臨香港七欖，「去年我首次看香港七欖，感受到南看台的狂熱氣氛，我很期待啟德場能否延續甚至超越那種體驗。感覺球場內部空間比外觀更廣闊」。他又認為啟德主場館跟英國卡迪夫的千禧球場相似，同樣有可開合天幕，「尤其香港夏天較濕熱，屆時應關上天幕以防觀眾脫水」。

期待舊會利物浦再主場英超封王

利物浦今季英超領先阿仙奴12分居首，占士認為尚餘9輪紅軍只需贏多5場就可奪冠，很難想像阿仙奴可後來居上；麥馬拿文則讚主帥史諾工作出色，「上次奪冠是在疫情時沒人的球場，今次若能在晏菲路球場於球迷面前捧盃會更美好」。至於今屆歐聯冠軍，占士看好16強淘汰利物浦的巴黎聖日耳門（PSG）首奪歐聯，「他們擊敗利物浦的表現非常精彩，我認為他們是目前歐洲最佳球隊」。

上 / 下一篇新聞