新西蘭男欖8強反負法國 三連霸夢碎

斐濟爭在港20冠先問法國

新西蘭女欖闖4強 鬥加國爭入決賽

上屆盟主的新西蘭男隊昨午在最後一輪17：7力挫南非隊，3戰全勝首名晉級。All Blacks晚上8強硬碰以小組最佳第3名出線的法國隊，縱一度領先14：0，但被法國隊的阿費爾接連達陣扳平，「高盧雄雞」更在3分鐘後藉另一名20歲小將卡拉巴達陣以21：14反勝。阿費爾賽後稱：「球隊做得非常好，為了達成贏得香港七欖的夢想，今（昨）晚將會好好休息。」

另邊廂，爭取在香港第20冠的斐濟隊，昨早最後一輪以7：35大敗予阿根廷隊，以2勝1負小組次名入8強。斐濟隊晚上8強對西班牙隊，在法定時間打成28：28平手，雙方需以黃金入球時間分勝負，斐濟終靠踢入罰球險勝31：28。斐濟前鋒馬坦拿承認球隊下半場表現有些不穩，「時間管理和球權的控制出現問題」。

女子組方面，上兩屆皆封后的新西蘭隊在A組同樣三連捷下小組首名出線，8強再對小組賽手下敗將巴西隊，以31：7大勝輕鬆入4強，今午1時14分將與以26：17擊敗斐濟的加拿大隊，爭入決賽。