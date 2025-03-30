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體育

港欖主場爭奪銀劍 男女隊小組兩戰全勝分途闖決賽

【明報專訊】香港國際七人欖球賽昨在啟德體育園主場館演次日賽事。中國香港男、女子七欖代表隊在銀劍賽分途贏波，小組賽同兩戰全勝昂首今午決賽。啟德主場館昨今兩日均打開天幕作賽，有港將形容與前日閉合天幕相比，感覺截然不同。

率先登場的港女隊昨面對泰國隊，靠林莎芘兩度達陣，以及陳楚琪達陣兼三度射入附加罰球，半場以21：0領先；下半場再靠韋諾蒔兩度建功，以及高香慧和陳楚琪達陣，終以47：0零封泰國隊。港女隊繼前日反勝哈薩克隊後，在銀劍賽兩戰全勝後，首名出線今午3時47分上演的決賽，對手是今早泰國鬥哈薩克隊的勝方。

主場館次日起改開天幕

林莎芘感覺較大風不影響打法

在香港七欖賽期間，啟德主場館首日以閉合天幕作賽，昨今兩日則打開天幕，營造不同氛圍。連續兩仗為港隊達陣的林莎芘認為，兩日比賽體驗各有不同，「天幕打開時，感覺比較凍、更大風，但我們的打法沒變，繼續依賴自身長處作戰」。昨仗同時以達陣和加踢居功的陳楚琪，加入港隊8年首在香港七欖賽達陣。她稱過去較少錄得達陣，盼藉此提升信心，「大家都相信自己和隊友，畀到波我就好有信心向前。一向前自然有空位出現，並從中突圍」。

至於港男隊首戰技壓中國國家隊後，昨硬撼宿敵日本隊先被敵軍的斐濟裔入籍兵Waisale Serevi達陣，但隨即靠薩耶斯達陣扳平。日本隊之後由福田正武達陣；港男隊完半場前有薩耶斯再建功，惟附加罰球中柱，半場落後12：14。港男隊下半場靠隊長蔡紀駿、杜舒雲、丹馬克和葛史活達陣大舉反先，日本隊縱有矢次龍介追近，但港隊最後一擊由拜恩菲立斯埋齋，終以43：21取勝。港男隊決賽對手需待今早日本對國家隊後確認，決賽則在下午4時16分上演。

杜舒雲港七欖賽初達陣「夢想成真」

兩名香港七欖賽「新丁」杜舒雲和葛史活此戰先後達陣，與前日「地標」達陣的紀遠恆看齊。杜舒雲賽後興奮道：「我難以用言語形容，這是我人生其一最好的感覺！當獲知入選後我竭盡全力，我不清楚是什麼感受，但這是夢想成真。」他透露自8歲起入場觀看香港七欖，並一直以此為目標，「每次入場睇波，都深信終有一天會踏上賽場，努力自然有回報，誰人都可以」。

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