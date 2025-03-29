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體育
2025年3月29日星期六
港男女隊七欖銀劍賽旗開得勝 丹馬克三度達陣助男隊破國家隊 讚啟德完美代大球場
阿根廷世巡賽延霸氣晉8強 主將干沙利斯不捨大球場
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足壇快遞：港女足亞盃外再遇沙特
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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