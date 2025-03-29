伊雅娜邁賽4強負彭古拉 神奇之旅告終

莎芭倫卡勝柏奧莉妮坐亞望冠

師承拿度網球學院、世界排名僅140位的伊雅娜，在邁阿密網球公開賽接連擊退今年澳網冠軍美籍的姬絲，以及世界「二姐」波蘭籍的施維雅達，職業生涯首躋身WTA千分大師賽4強，卻以6：7（3：7）、7：5、3：6不敵彭古拉出局。伊雅娜賽後未有流露失望之情，反而向觀眾展露燦爛笑容和振臂致謝。苦戰險勝的彭古拉則直言被伊雅娜「迫至極限」，並向這明日之星送上讚美。彭古拉將與同樣首度躋身邁阿密決賽的「一姐」白俄羅斯籍的莎芭倫卡爭冠，後者以兩盤6：2輕取6號種子意大利籍的柏奧莉妮。

男單4號種子塞爾維亞籍的佐高域，在8強以6：3、7：6（7：4）淘汰美籍球手史巴斯坦哥達後，以37歲零10個月的「高齡」，超越瑞士籍名宿費達拿，成為躋身ATP千分大師賽4強的最年長球手。佐高域將與33歲的保加利亞籍球手狄米托夫爭入決賽；另一場準決賽由3號種子美籍的費利斯對捷克籍的積及文錫，他們分別淘汰29號種子意大利籍的貝列天尼及17號種子法國籍的費爾斯。